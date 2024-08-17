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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.24 08:40

Первый фестиваль современного художественного и документального кино пройдёт в Хибинах

С 17 по 21 августа Кировск и Апатиты станут площадкой для фестиваля фильмов-портретов. Событие объединит любителей кино Заполярья, а также специальных гостей фестиваля – известных кинематографистов, театральных и общественных деятелей, музыкантов со всей России.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области,  участниками мероприятия станут Наталья Варлей, Юрий Назаров, Андрей Малахов, Никита Малинин, Лариса Лужина, Марина Яковлева, Андрей Руденский, Николай Лебедев, Ирина Лачина и многие другие.

18, 19 и 20 августа в залах Апатитского и Кировского дворцов культуры будут проходить кинопоказы. После показов гости фестиваля в формате «здесь и сейчас» смогут принять участие в обсуждении фильмов, пообщаться с авторами, задать вопросы и высказать свои мысли. (12+)

Вход свободный, а расписание можно узнать по ссылке: https://vk.cc/czhcz1

Проект проходит при поддержке правительства Мурманской области, компании «ФосАгро» и Центра современного искусства «Сияние».

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280237%2Fwall-139605315_27765

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