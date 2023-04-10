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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 21:00

Первый фестиваль стендап-комедии стартовал сегодня в областном центре

В первый день, 10 апреля, в Доме молодёжи прошла лекция «Первое выступление в жанре стендап-комедии».

В течение недели на разных площадках Мурманска будут проходить концерты различных юмористических форматов: импровизационные шоу, литературный стендап и другие мероприятия.

Как сообщает администрация города Мурманска, участники фестиваля — начинающие и опытные стендап-комики из Мурманска и Мурманской области. Для них будут организованы лекции и мастер-классы по улучшению навыков авторской работы и актерского мастерства в рамках выступлений в жанре стендап. Над сценариями комиков будут работать их опытные коллеги по цеху.

Организаторы приглашают к участию в мероприятиях фестиваля всех мурманчан старше 16 лет, желающих попробовать свои силы в жанре стендап-комедии.

Расписание мероприятий:

11 апреля - 19.00

Контейнер-холл (ул. Алексея Генералова, 22а). Мастер-класс «Ораторское искусство».

12 апреля - 19.00

Караоке-холл «Слегка не замужем» (просп. Кольский, 130). Стендап-КВИЗ (необходима предварительная регистрация).

13 апреля - 19.00

Центр современного искусства «21А» (ул. Софьи Перовской, 21а). Литературный стендап.

14 апреля - 19.00

Клуб «Ледокол» (ул. Книповича, 17). Импровизационное шоу «Лучший комик».

15 апреля - 15.00

Контейнер-холл (ул. Алексея Генералова, 22а). «Слайд-шоу!».

16 апреля - 18.00

Центр современного искусства «21А» (ул. Софьи Перовской, 21а). Закрытие фестиваля. Отчётный концерт участников фестиваля.

Комментарии

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