Первый фестиваль стендап-комедии стартовал сегодня в областном центре
В первый день, 10 апреля, в Доме молодёжи прошла лекция «Первое выступление в жанре стендап-комедии».
В течение недели на разных площадках Мурманска будут проходить концерты различных юмористических форматов: импровизационные шоу, литературный стендап и другие мероприятия.
Как сообщает администрация города Мурманска, участники фестиваля — начинающие и опытные стендап-комики из Мурманска и Мурманской области. Для них будут организованы лекции и мастер-классы по улучшению навыков авторской работы и актерского мастерства в рамках выступлений в жанре стендап. Над сценариями комиков будут работать их опытные коллеги по цеху.
Организаторы приглашают к участию в мероприятиях фестиваля всех мурманчан старше 16 лет, желающих попробовать свои силы в жанре стендап-комедии.
Расписание мероприятий:
11 апреля - 19.00
Контейнер-холл (ул. Алексея Генералова, 22а). Мастер-класс «Ораторское искусство».
12 апреля - 19.00
Караоке-холл «Слегка не замужем» (просп. Кольский, 130). Стендап-КВИЗ (необходима предварительная регистрация).
13 апреля - 19.00
Центр современного искусства «21А» (ул. Софьи Перовской, 21а). Литературный стендап.
14 апреля - 19.00
Клуб «Ледокол» (ул. Книповича, 17). Импровизационное шоу «Лучший комик».
15 апреля - 15.00
Контейнер-холл (ул. Алексея Генералова, 22а). «Слайд-шоу!».
16 апреля - 18.00
Центр современного искусства «21А» (ул. Софьи Перовской, 21а). Закрытие фестиваля. Отчётный концерт участников фестиваля.