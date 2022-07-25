Первый фестиваль водных видов спорта пройдёт в заполярной столице уже в эту субботу

30 июля в Мурманске впервые пройдёт фестиваль водных видов спорта. Площадкой для проведения уникального мероприятия станет акватория Семёновского озера, а также территория парка, расположенная близ него. Здесь для мурманчан и гостей заполярной столицы с 12.00 до 17.00 будут работать сразу несколько спортивных и интерактивных зон.

Так, в рамках мероприятия пройдут соревнования по каякингу и сапсерфингу. Для того чтобы северяне могли ближе познакомиться с самыми популярными водными видами спорта, опытные инструкторы проведут мастер-классы по сапсерфингу, балансборду и фридайвингу. Одним из самых зрелищных элементов программы станет шоу от профессиональных спортсменов по аквабайку, флай и вейкбордингу.

Ещё одна фестивальная площадка – Песочный город – поддержит летнее настроение и станет точкой притяжения для гостей всех возрастов. Атмосферу создаст зажигательная музыка в исполнении местных коллективов и диджеев.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, организаторами фестиваля выступает Министерство спорта Мурманской области и АНО «СпортКульт51». Мероприятие пройдёт при поддержке региональных федераций сёрфинга и парусного спорта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/