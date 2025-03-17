Первый форум волонтёров СВО «Север помогает» объединил инициативных граждан Мурманской области

На площадке Мурманской областной научной библиотеки собрались сотни волонтёров со всего региона, чтобы обменяться опытом и консолидировать усилия в поддержку участников специальной военной операции. Мероприятие собрало около 400 участников, включая представителей добровольческих организаций, общественных объединений и благотворителей.

Форум был организован по инициативе лидеров общественных организаций «Рокот-51» и «Zаполярье (родительский комитет)».

Участников и гостей мероприятия приветствовали первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко, депутаты Мурманской областной Думы Лена Лукичева, Станислав Гонтарь, Лариса Орлова и Герман Иванов, а также заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин и представители Общественной палаты Мурманской области.

Цель форума заключалась в объединении волонтёров для координации усилий, привлечении новых участников и демонстрации продукции, созданной волонтёрами. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся деятельности волонтёрских объединений, и перспективы дальнейшего развития гуманитарного движения. Также прошли мастер-классы и круглый стол для руководителей волонтёрских групп с участием представителей Краснознаменного Северного флота. Гостям мероприятия была представлена продукция, которую делают для нужд СВО – от маскировочных сетей и окопных свечей до сублимированных продуктов.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, организаторами форума выступили волонтёрские группы «Рокот-51» из Оленегорска и «Заполярье (родительский комитет)» из Мурманска совместно с благотворительным фондом «Северный характер» при поддержке губернатора и правительства Мурманской области, командования Краснознаменного Северного флота, комитета молодёжной политики Мурманской области и Общероссийского Народного фронта (ОНФ).

Фото (Мурманская областная научная библиотека): https://gov-murman.ru/info/news/