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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 15:30

Первый гастрофестиваль за Полярным кругом собрал в Полярных Зорях более 15 тысяч участников

Более 20 гастропроектов из 15 регионов России представили свои лучшие блюда и авторские идеи.

21–22 июня в городе-спутнике Кольской АЭС Полярных Зорях впервые состоялся фестиваль уличной еды России «Вкусы родной страны», который собрал более 15000 участников из разных уголков Мурманской области.

В рамках мероприятия были представлены блюда от более чем 20-ти гастрономических проектов из 15 регионов страны, среди которых - Калининград, Владивосток, Калуга, Нижний Новгород, Смоленск, Махачкала, Курск и другие города.

Посетители получили возможность попробовать как традиционные русские деликатесы, так и экзотические угощения: от китайских пирожков бао с гусем до паровых булочек – пян-се. «Атомную кухню» представили кулинары ООО «Кольской АЭС-Авто», продемонстрировав оригинальные блюда, вдохновлённые тематикой севера.

Гости фестиваля смогли не только насладиться вкусами, но и принять участие в мастер-классах по традиционной кухне регионов страны, гончарному делу, лепке из глины, свечеварению и флористике. Для любителей кино был организован показ российских короткометражных фильмов под открытым небом.

«Фестиваль уличной еды «Вкусы родной страны» мы проводили в Полярных Зорях впервые, и для нас это был непередаваемый опыт. Проект уникален своей социальной составляющей. Благодаря фестивалю жители города-спутника Кольской АЭС и Мурманской области познакомились с необычными вкусами и культурными особенностями из разных уголков нашей страны, а участники проекта смогли представить свою неповторимую кухню и продемонстрировать региональный колорит. Выражаем большую благодарность концерну «Росэнергоатом» за оказанную помощь и поддержку в проведении фестиваля», – прокомментировал Александр Исаев, руководитель объединения «Уличная еда России».

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, ярким событием программы стал концерт лидера группы «Мультfильмы» Егора Тимофеева, который исполнил как популярные композиции, так и новые песни, подарив зрителям незабываемые музыкальные впечатления.

«Вкусы родной страны» – это не просто гастрономическое событие, а настоящий праздник, наполненный творчеством и живым общением. Люди приходили не только за вкусной едой, но и за яркими эмоциями и новыми впечатлениями. Для жителей города Полярные Зори участие в подобном фестивале – это уникальная возможность открыть для себя богатство национальной кухни, и мы с радостью готовы повторить его в будущем», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Фестиваль «Вкусы родной страны», организованный командой «Уличная еда России» при поддержке концерна «Росэнергоатом», продолжил цикл юбилейных мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия атомной промышленности. Подобные фестивали уже проходили в Калининграде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Курске, Смоленске и других городах России.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

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