Первый газовоз «Алексей Косыгин», построенный в России, вышел в свой первый рейс

– Сегодняшнее событие является поистине историческим для всей морской отрасли. Оно открывает новые возможности использования Северного морского пути на всем протяжении в режиме круглогодичной навигации, – заявил генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов на церемонии ввода в эксплуатацию газовоза «Алексей Косыгин».

Крупнотоннажный газовоз СПГ «Алексей Косыгин» 26 декабря вышел из бухты Большого Камня Приморского края  и направился в первый рейс по трассам Северного морского пути для работы в рамках проекта «Арктик СПГ 2».

Почему судно названо именем Косыгина? Дело в том, что он стоял у истоков образования компании «Совкомфлот», отмечает пресс-служба ПАО «Совкомфлот».

В 1973 году А.И. Косыгин одобрил создание при Министерстве морского флота отдельного подразделения для работы на международных фрахтовых рынках, что в условиях монополии внешней торговли было весьма новаторским решением. Позднее это подразделение получило название «Совкомфлот», которое компания сохранила по сей день.

«Алексей Косыгин» — головное судно серии арктических газовозов нового поколения, строящихся на ССК «Звезда». Это первый газовоз, построенный в России.

Дизайн газовоза «Алексей Косыгин» разработан с учётом уникального опыта эксплуатации серии газовозов «Кристоф де Маржери» в сложных климатических условиях Арктики. Улучшенные ледовые обводы корпуса, высокий ледовый класс Arc7, современные технические решения обеспечивают судну безопасную работу в условиях низких температур без ограничений по толщине льда, что позволяет ему круглогодично перевозить СПГ по трассам Северного морского пути из районов с наиболее тяжёлыми ледовыми условиями. Газовоз оборудован тремя мощными полноповоротными винторулевыми колонками по 15 МВт каждая, которые являются ключевыми элементами системы движения во льдах.

Грузовместимость судна – 172 600 м3. В качестве основного вида топлива газовоз «Алексей Косыгин» использует экологически безопасный СПГ.

Судно эксплуатируется под государственным флагом Российской Федерации. Порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж газовоза состоит из 29 российских моряков.

«Алексей Косыгин» представляет собой новое поколение арктического грузового флота, которому предстоит сыграть ключевую роль в решении важнейшей государственной задачи по обеспечению круглогодичной навигации на всем протяжении Северного морского пути.

 

 

