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Мурманская область. Арктика (16+)16.06.23 15:30

Первый грантовый конкурс «Движения Первых» поддержит детские инициативы

Российское движение детей и молодёжи запустило заявочную кампанию своего первого грантового конкурса. Благодаря конкурсу «Движения Первых» у авторов полезных инициатив появился уникальный шанс найти поддержку.

В конкурсе могут принять участие школы, колледжи и вузы, детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профессиональной ориентации, дома культуры и творчества, молодежные и детские некоммерческие организации.

Представленные проекты должны соответствовать одному из 12 направлений движения: образование и знания; наука и технологии; труд, профессия и свое дело; культура и искусство; волонтерство и добровольчество; патриотизм и историческая память; спорт; здоровый образ жизни; медиа и коммуникации; дипломатия и международные отношения; экология и охрана природы; туризм и путешествия.

Самые интересные, актуальные и проработанные идеи, отвечающие интересам и потребностям детей и молодёжи в возрасте от 6 до 18 лет, получат поддержку, а сопровождением проектов-победителей займутся региональные отделения движения.

Конкурс построен на принципах открытости и прозрачности: каждый проект по девяти критериям изучат по три представителя экспертного совета, сформированного из специалистов разных отраслей.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в экспертный совет вошли 640 человек из 73 регионов России. Среди них – четыре представителя Мурманской области: Чибис Евгения Владимировна – председатель наблюдательного совета Единого волонтёрского центра (г. Мурманск); Кулаков Сергей Валентинович – директор Центра образования «Лапландия» (г. Мурманск); Ушакова Юлия Сергеевна – специалист по социальной работе Полярнинского комплексного центра социального обслуживания населения (г. Снежногорск); Золотарев Роман Александрович – член экспертного совета Молодёжного парламента при Государственной Думе РФ (ЗАТО г. Североморск).

Подать заявку можно до 7 июля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Результаты конкурса будут подведены 28 июля.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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