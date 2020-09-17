Первый инвестор от Мурманской области подписал соглашение на статус резидента Арктической зоны

В рамках форума «День Арктического инвестора» инициатор проекта «Витино: морской порт и нефтебаза» компания «Норд Стар» официально стала первым резидентом Арктической зоны Российской Федерации, подписав соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

«Объём инвестиций порядка трёх миллиардов рублей. Создадим около 250 рабочих мест, которых сейчас в этом районе нет. Проблем с проектом у нас нет, он полностью готов, мы будем его придерживаться и не видим препятствий в реализации. В заявленные сроки – первый квартал 2022 года, надеемся, что запустимся. Вернее уверены», – рассказал генеральный директор ООО «Норд Стар» Денис Мартынов.

Второй инвестор, которому одобрено получение статуса резидента АЗРФ с проектом «Порт Лиинахамари», подпишет соглашение в рабочем порядке в течение нескольких дней. Объём инвестиций по двум проектам составит около 15 миллиардов рублей. Документ предусматривает не только получение преференций, но и обязательства компании.

«За невыполнение обязательств есть определенные санкции, поэтому компании подходят осторожно к этому вопросу. В ближайшее время инвесторы начнут работу с земельными участками, при необходимости, вопросами подключения энергетической инфраструктуры. И уже с момента инвестирования в какие-то объекты капитального строительства, либо объекты основного имущества, наша налоговая ставит на учет их как резидентов. И они уже автоматически пользуются этими льготами», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Ольга Кузнецова также отметила, что процесс получения статуса резидента АЗРФ предельно понятный и простой. Преференции может получить как крупный бизнес, так и индивидуальный предприниматель. Основные критерии: регистрация на территории региона в муниципальном образовании, в котором инвестор собирается вести деятельность и осуществлять реализацию нового инвестиционного проекта (либо нового вида деятельности) с объёмом инвестиций от 1 миллиона рублей, отсутствие недоимок по налогам и сборам.