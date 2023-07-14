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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.23 10:15

Первый коммерческий ЦОД с господдержкой запустит в Мурманской области резидент АЗРФ

Компания «ИНТЕЛИОН СЕВЕР» (принадлежит Intelion Data Systems, промышленному оператору по продаже и обслуживанию вычислительного оборудования) в статусе резидента Арктической зоны РФ (АЗРФ) с господдержкой построит вычислительный дата-центр.

Инвестиционный проект будет реализован на территории Мурманской области по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

По мнению инвестора, Мурманская область обладает всеми условиями для организации крупного центра обработки данных: недорогая электрическая энергия, профицит электрической мощности, транспортная доступность.

«Режим АЗРФ дал возможность предпринимателям региона реализовать свои самые смелые инициативы, в том числе благодаря получению земельных участков без торгов. В текущем году мы ожидаем ввод в эксплуатацию еще 10-15 проектов, что даст дополнительные рабочие места и приток налоговых платежей в экономику региона. Один из таких проектов от компании «Интелион Север». Он предусматривает строительство и обслуживание центра обработки данных, который принесёт в экономику региона дополнительные инвестиции и поможет надежно хранить важную информацию. Этот факт повышает инвестиционную привлекательность региона, так как бизнес заинтересован в надёжном хранении и удобном доступе к массивам данных», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, проект будет реализован в Кольском районе. На земельном участке площадью 15 тысяч кв. метров будут размещены технологические модули общей ёмкостью 4 тысячи устройств производительностью 16 МВт. Объёмы первоначальных инвестиций в создание инфраструктуры по обслуживанию вычислительных мощностей по обработке данных, по соглашению с КРДВ, составят около 147 млн рублей.

«Место размещения специализированных дата-центров имеет решающее значение для эффективности капиталовложений, поэтому для принятия решения нужен внимательный и профессиональный анализ всех влияющих на это факторов. В создание ЦОДа за Полярным кругом нас привлекла не только возможность иметь налоговые преференции, получаемые резидентами АЗРФ, но также большое количество доступных для строительства площадок и, что немаловажно для нашего бизнеса, – холодный климат. Он позволяет повысить энергоэффективность дата-центров, решая проблему охлаждения высокопроизводительного оборудования, и, как следствие, сокращает затраты на электроэнергию», – пояснил генеральный директор «Intelion Data Systems» Тимофей Семенов.

«Принятый три года назад пакет федеральных законов о системе преференций в российской Арктике сделал этот макрорегион крупнейшей в мире экономической зоной с особыми условиями ведения бизнеса. Она охватывает девять регионов Арктической зоны РФ и формирует пятую часть доходов федерального бюджета. Мы предлагаем инвесторам специальные режимы налогового и административного регулирования. На 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, предусмотрены возможности получения земли и применения процедуры свободной таможенной зоны. Значимая мера поддержки для резидентов АЗРФ, которые создают новые рабочие места, – это уплата части затрат по исчисленным страховым взносам за счёт средств субсидии. Конечная нагрузка по страховым взносам для крупного бизнеса составляет 7,5% и 3,25% – для малого и среднего. Эта льгота дает возможность инвесторам предлагать работникам более высокую заработную плату и обеспечивать иные стимулы для привлечения квалифицированных кадров», – рассказал заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ Владимир Гудков.

По данным КРДВ, сегодня в российской Арктике с государственной поддержкой реализуется 630 проектов с объёмом заявленных инвестиций около 808 млрд рублей, создаётся более 23 тысяч рабочих мест. Резиденты АЗРФ фактически вложили в экономику макрорегиона почти 97 млрд рублей и создали рабочие места для 7,3 тысячи местных жителей.

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