Первый круглосуточный форум для молодёжи пройдёт в Мурманске

В преддверии Дня молодёжи в Мурманске впервые состоится круглосуточный форум «Крайний Север – бескрайние возможности». Он пройдёт с 25 по 26 июня на территории Морского вокзала. Планируется, что мероприятие посетит около 500 человек. Организаторами форума выступают комитет молодёжной политики Мурманской области и АНО «Мурманконгресс».

Форум соберёт активную молодёжь не только из всех муниципалитетов Мурманской области, но и представителей регионов, входящих в Арктическую зону РФ. В нём примут участие руководители молодёжных объединений, архитекторы, дизайнеры, урбанисты, представители медиасферы и добровольческих движений, молодёжных советов предприятий региона, а также молодые предприниматели, политики и учёные.

Мероприятия форума будут проходить непрерывно на протяжении 24 часов. Параллельно будут работать диалоговые площадки по актуальным вопросам экономики, экологии, туризма, спорта, культуры, молодежной политики; пройдут мастер-классы и вдохновляющие лекции от известных спикеров; откроются творческие площадки и много других интересных активностей, включая развлекательные программы.

Хедлайнером ночи станет популярный хип-хоп исполнитель SLAME – победитель второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, артист лейбла Black Star.

Как сообщает комитет молодёжной политики, делегации для участия в форуме будут сформированы и направлены от муниципалитетов области, молодёжных советов предприятий региона, молодёжных общественных движений и организаций, добровольческих объединений. Для участия необходимо до 19 июня включительно зарегистрироваться по ссылке, а также обратиться в отдел по делам молодёжи муниципального образования, чтобы зарезервировать место в трансфере.

Фото: https://vk.com/murmol51?z=photo-203978702_457240675%2Falbum-203978702_00%2Frev