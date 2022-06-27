Первый круглосуточный молодёжный арктический форум «Крайний Север – бескрайние возможности» посетили около 1000 человек со всей России

С 25 по 26 июня в Мурманске проходил первый круглосуточный молодёжный арктический форум «Крайний Север – бескрайние возможности». Об итогах мероприятия сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания.

«В форуме приняли участие около 1000 человек – делегации из Мурманской области, Республики Карелии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Коми, Архангельской области, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Кемеровской области, Якутии. Важно, что нам удалось послушать и обсудить инициативы ребят», – подчеркнул глава региона.

Мероприятия проходили непрерывно, на протяжении 24 часов. Участники смогли посетить деловую и развлекательную программы.

В заключение глава региона поблагодарил Министерство внутренней политики, Комитет молодежной политики, АНО «Мурманконгресс» за организацию форума.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/images/2_795ff589d481.jpg