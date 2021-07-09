Народный фронт запускает «горячую линию» по вакцинацииПроект «Северный берег»: северяне Игорь и Александр Логиновы составят карту загрязнения пляжей Баренцева и Белого морей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.07.21 13:30

Первый Кубок Арктики по пейнтболу – у команды ММТП

Команда «Мурманский морской торговый порт» стала победителем соревнований по пейнтболу за Кубок Арктики среди корпораций и учреждений Мурманской области. В турнире, который прошёл в  Апатитах, участвовали 12 команд со всей области. Капитан команды, технолог портовых мастерских АО «ММТП» Данил Старицин рассказал, что они изначально настраивались на высокий результат, несмотря на то, что нынешний костяк команды составляют ребята, которые занимаются этим видом спорта чуть менее года.

«Залог успеха – регулярные тренировки. Для большей части команды соревнования за Кубок Арктики стали первым подобным турниром на большом поле. В команду подобрались по-настоящему заинтересованные, внутренне мотивированные ребята, а это очень помогает во время соревнований», - рассказал капитан.

Сам Данил Старицин занимается пейнтболом уже семь лет. Он не только выступает в качестве игрока, но и тренирует тех, кто увлёкся этой командной игрой. Данил говорит, что этот вид спорта можно сравнить с шахматами с поправкой на очень большую скорость - в игре важно не только быстро двигаться и метко стрелять, но и постоянно совершенствовать тактику и стратегию действий. Этим вопросам на тренировках команды уделяется особое внимание.

«У нас разносторонние занятия: физические, технические, теоретические и тактические. Причём теоретические занятия – это отдельный сегмент пейнтбола. Мы изучали принципы с нуля - исходим из того, что на поле команда не просто бегает и стреляет, а занимает конкретные фигуры с определенной целью: если мы пришли в определенную точку, то должны отработать на ней конкретную задачу. Благодаря этим знаниям и физической подготовке, мы показали хорошую игру», - сказал Данил Старицин.

Кубок Арктики проходил в два этапа: отборы и финалы. Команда ММТП уверенно вышла в финал с первого места, не уступив ни одного матча. Финальные игры турнира прошли не так гладко, впрочем, даже сильный ветер не помешал портовикам показать красивую игру. В решающем поединке члены команды Илья Зубарев и Данил Старицин остались вдвоем против четырех представителей команды Апатитской ТЭЦ «Энергия». Но даже в такой ситуации наши игроки не пали духом, перегруппировались и забрали гейм. Итог встречи – победа ММТП со счётом 3:0.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМАМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:30«Лекарства, которые спасли мир». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечено увеличение цен на картофель на 22,8%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 73 копейки, евро – почти на 64 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Расширен круг лиц, в пользу которых уплачивают штрафы за завышение коммунальных платежей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика