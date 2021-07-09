Первый Кубок Арктики по пейнтболу – у команды ММТП

Команда «Мурманский морской торговый порт» стала победителем соревнований по пейнтболу за Кубок Арктики среди корпораций и учреждений Мурманской области. В турнире, который прошёл в Апатитах, участвовали 12 команд со всей области. Капитан команды, технолог портовых мастерских АО «ММТП» Данил Старицин рассказал, что они изначально настраивались на высокий результат, несмотря на то, что нынешний костяк команды составляют ребята, которые занимаются этим видом спорта чуть менее года.

«Залог успеха – регулярные тренировки. Для большей части команды соревнования за Кубок Арктики стали первым подобным турниром на большом поле. В команду подобрались по-настоящему заинтересованные, внутренне мотивированные ребята, а это очень помогает во время соревнований», - рассказал капитан.

Сам Данил Старицин занимается пейнтболом уже семь лет. Он не только выступает в качестве игрока, но и тренирует тех, кто увлёкся этой командной игрой. Данил говорит, что этот вид спорта можно сравнить с шахматами с поправкой на очень большую скорость - в игре важно не только быстро двигаться и метко стрелять, но и постоянно совершенствовать тактику и стратегию действий. Этим вопросам на тренировках команды уделяется особое внимание.

«У нас разносторонние занятия: физические, технические, теоретические и тактические. Причём теоретические занятия – это отдельный сегмент пейнтбола. Мы изучали принципы с нуля - исходим из того, что на поле команда не просто бегает и стреляет, а занимает конкретные фигуры с определенной целью: если мы пришли в определенную точку, то должны отработать на ней конкретную задачу. Благодаря этим знаниям и физической подготовке, мы показали хорошую игру», - сказал Данил Старицин.

Кубок Арктики проходил в два этапа: отборы и финалы. Команда ММТП уверенно вышла в финал с первого места, не уступив ни одного матча. Финальные игры турнира прошли не так гладко, впрочем, даже сильный ветер не помешал портовикам показать красивую игру. В решающем поединке члены команды Илья Зубарев и Данил Старицин остались вдвоем против четырех представителей команды Апатитской ТЭЦ «Энергия». Но даже в такой ситуации наши игроки не пали духом, перегруппировались и забрали гейм. Итог встречи – победа ММТП со счётом 3:0.