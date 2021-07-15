Первый лёд в июле - ХК «Мурман» начал игровые тренировки

Хоккейный клуб «Мурман», выступающий в Чемпионате России по хоккею с мячом, провел первую тренировку на льду в рамках подготовки к предстоящему сезону 2021/2022. Она прошла на мурманской арене «Метеор». Никогда прежде мурманские хоккеисты не выходили на лед так рано, в середине июля.

«Первый лёд – это всегда удовольствие. Сейчас задача – почувствовать лёд, коньки, мячик, партнеров и восстановиться после летнего перерыва», - сказал главный тренер ХК «Мурман» мастер спорта Олег Батов.

Как отметили представители клуба, сейчас у хоккеистов ежедневно проходят по две тренировки, в неделю – 12-13 занятий по два часа. Игроки полностью отдаются подготовке - тем более что первые старты пройдут уже совсем скоро. Нашей команде предстоит выступать в рамках Кубка России в Ульяновске с 4 по 11 августа.

«Первый лед – это всегда хорошее настроение, предвкушение сезона. А для меня это еще и новая команда, новые партнеры. Эмоции - положительные. Проблем с адаптацией нет, условия - на хорошем уровне. Руководство делает для команды все возможное. Готовимся с хорошим настроением», - сказал игрок ХК «Мурман» Михаил Красиков.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба стадион «Строитель» и содействуют развитию детского и юношеского спорта.

«Параллельно тому, что мы делаем на тренировках, мы готовим свой стадион к началу сезона. И вся работа, которая проводится, была бы невозможна без поддержки и системной работы региональных и муниципальных органов власти, попечительского совета, спонсорской поддержке партнеров, в том числе Мурманского морского торгового порта», - подчеркнул директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.