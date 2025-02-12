Мурманская область. Арктика (16+)12.02.25 16:00
Первый месяц – полёт нормальный: аэропорт «Мурманск им. Николая II» подвёл итоги января 2025 года
Международный аэропорт «Мурманск им. Николая II» подвёл итоги работы воздушной гавани за январь 2025 года.
Как сообщает vk.com/airport.murmansk, пассажиропоток в первом месяце нового года составил 129179 человек – (+2,3% в сравнении с 2024 годом). Грузооборот тоже вырос +105,9%, или 273189,32 кг.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Айтишники, специалисты в секторе безопасности и маркетологи: у кого выросла и упала зарплата за месяц в Мурманской области-PRO Валюту (16+)Цены на нефть снижаются, доллар США стабилен-PRO Энергетику (18+)Правительство Мурманской области содействует выработке комплексного решения по снижению затрат на технологическое присоединение крупных инвестиционных проектов-PRO ЖКХ (18+)Глава Мурманска Юрий Сердечкин провёл очередную встречу с жителями города: основной поток жалоб касался работы управляющей компании-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале