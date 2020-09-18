Первый международный арктический медиаконгресс пройдёт на площадках Санкт-Петербурга и Мурманска

18 сентября в Санкт-Петербурге и 20-22 сентября в Мурманске состоится первый международный арктический медиаконгресс. Мероприятие пройдёт в рамках форума «Доступная Арктика» и станет коммуникационной площадкой для продвижения уникального туристского потенциала Русской Арктики, привлечения инвестиций и туристических потоков.

Организаторы – Федеральное агентство по туризму и правительство Мурманской области. В мероприятиях примут участие представители правительства Российской Федерации, руководители Ростуризма и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, а также главы регионов арктической зоны Российской Федерации.

В рамках деловой программы обсудят государственную поддержку и роль национальных проектов в развитии туризма в Русской Арктике, формирование бренда Русской Арктики. Пройдет серия круглых столов по темам «Русская Арктика в медиапространстве», «Перспективные виды туризма в Арктике», «Развитие инфраструктуры арктических регионов и рост туристских потоков», «Обеспечение качества и доступности туристских услуг в Арктике».

21 сентября в Мурманске в рамках форума состоятся пресс-завтрак «Арктическая кухня в развитии туризма Российской Федерации», который пройдёт на борту атомного ледокола «Ленин», и презентационная сессия «Арктические территории. Новый взгляд на отдых в России».

Также для участников мурманского блока мероприятия запланированы экскурсии по Кольскому полуострову – в село Териберка и в город Кировск с посещением музейно-выставочного центра АО «Апатит» и Ботанического сада.

Медиафорум станет отправной точкой для разработки единой концепции развития туризма в Арктической зоне Российской Федерации с дорожной картой.