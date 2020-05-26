Первый носитель «Посейдонов» проходит испытания - РИАН

Атомную подлодку (АПЛ) проекта 09852 «Белгород», которая станет первым опытным носителем подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», будут испытывать еще полтора года, сообщил РИА «Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе. Если испытания пройдут удачно, субмарину будут готовить к передаче ВМФ, уточнил собеседник агентства.

Многоцелевая АПЛ «Белгород» - это экспериментальная лодка для беспилотников «Посейдон». Она относится к проекту 949А «Антей» (аналог «Курска»), переработанному специально для системы «Посейдон» в проект 09852. Новейшая субмарина была заложена на «Севмаше» 24 июля 1992 года, а 20 декабря 2012 года ее перезаложили по проекту 09852. Ее спустили на воду в апреле прошлого года на заводе «Севмаш» в Северодвинске.

«Белгород» - крупнейшая подлодка в составе ВМФ. Её водоизмещение составляет почти 24 тысячи тонн, длина — 184 метра , а ширина — 18,2 метра . По габаритам с ней не могут сравниться даже крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» (длина — 170 метров , ширина — 13,5 метра ). Остальные характеристики подлодки держатся в строгой секретности.

Первый штатный носитель «Посейдонов», АПЛ проекта 09851 «Хабаровск», планируют спустить на воду в ближайшие месяцы. Его испытания будут длиться не менее двух лет, сообщил РИА «Новости» в апреле источник в «оборонке».