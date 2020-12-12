ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Люди питаются микропластиком и выпускают куклы коронавирусного периодаВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Сексуальные блоки/комплексы, или Неумение жить телом
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.12.20 14:00

Первый поросёнок за первый дальний поход - танкер «Академик Пашин» прибыл в Мурманск

На причале в городе-герое Мурманске вчера состоялась торжественная встреча экипажа среднего морского танкера «Академик Пашин» из дальнего похода в Средиземное море и Атлантический океан. Танкер почти четыре месяца обеспечивал деятельность боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России и Северного флота в дальней морской зоне. Большую часть времени СМТ «Академик Пашин» действовал в составе отряда кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков».

На мурманском причале судно встретил военный оркестр, руководящий состав вспомогательного флота и штаба тыла Северного флота, а также родственники моряков.

Торжественная церемония встречи прошла под руководством старшего морского начальника в Мурманске – заместителя командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирала Дмитрия Украинца. Он принял доклад капитана судна, поздравил экипаж с возвращением из дальнего похода и успешным выполнением всех поставленных задач.

Вместе с моряками в течение всего дальнего похода на борту танкера находилась группа морских пехотинцев Северного флота, обеспечившая безопасность судна от нападения пиратов, потенциальных диверсий и террористических угроз.

Заместитель командующего Северным флотом объявил всем участникам дальнего похода личную благодарность и поручил представить отличившихся моряков к наградам по результатам выполнения поставленных задач.

За время дальнего похода, продолжавшегося с августа, танкер прошёл более 20 тысяч морских миль и совершил несколько деловых заходов в порты государств средиземноморья вместе с БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Как сообщает пресс-служба СФ, для танкера завершившийся поход в дальнюю морскую зону стал первым в его истории. СМТ «Академик Пашин» был включён в состав Северного флота в начале 2020 года. В океане судно уверенно прошло проверку материальной части и специального оборудования, в ходе проведения учений по передаче жидких и сухих грузов на корабли и суда ВМФ России.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Алексей
12.12.20 07:38
Мужчины, проводите днк-тест при рождении детей и о своём намерении извещайте подруг вначале отношений. Не согласна, барагозит - следующая.
Комментарий к новости:Каждый второй ДНК-тест на отцовство – отрицательный
Андрей
09.12.20 22:31
Смоленский скульптор Игорь Чумаков: очевидно продукт ЕГЭ - считает что лица у Лопарей как у **овцев. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В Мурманске открыли памятники «самым миролюбивым бойцам и воинам»
Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Плавильный цех в посёлке Никель закрывается, но Печенгский район ждут серьёзные преобразования
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире15:50«Дикая охота короля Стаха». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)РЖД на фоне пандемии разрешили пожилым людям сдавать невозвратные билеты-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 59 копеек, евро - почти на 36 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики оперативно восстановили работу подстанции в Мурманске-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 14 декабря-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» совершил первую перевалку СПГ в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент подписал закон о ратификации Соглашения о борьбе с ННН-промыслом
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика