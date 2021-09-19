Первый проекционный переход появился в Мурманске на Кольском проспекте

В Мурманске в районе дома №44 по проспекту Кольскому появился первый в городе проекционный пешеходный переход. Благодаря дополнительной подсветке такой переход сделает движение пешеходов более безопасным в темное время суток и неблагоприятную погоду.

Для города, расположенного за Полярным кругом, такая система имеет особую важность. Это совместный проект администрации города Мурманска с АО «АтомЭнергоСбыт».

– Благодаря нашему успешному социальному партнёрству с крупной ресурсоснабжающей организацией в областном центре появился первый проекционный пешеходный переход, – рассказал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – У нас в наличии ещё 16 комплектов такого оборудования, которые планируется установить в ближайшее время. Кроме того, в этом году будет закуплено 160 дорожных знаков для пешеходных переходов с подсветкой, которые также будут размещены на наиболее важных участках.

Установленный комплекс оборудован датчиками движения, которые дают команду на включение светодиодного оборудования уже в момент, когда пешеход подходит к пешеходному переходу, чтобы нажать кнопку вызова пешеходной фазы светофорного регулирования для перехода проезжей части. Это повысит внимание водителей к пешеходному переходу и предоставит дополнительное время для оценки дорожной ситуации и своевременной реакции.

– Мы проверяем новую технологию, которая довольно хорошо себя зарекомендовала. В дальнейшем мы рассматриваем возможность установки таких устройств и в других муниципалитетах региона, – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артём Гришин.

Сейчас специалисты ведут пуско-наладочные работы нового оборудования для выявления возможных недочетов и принятия решения о необходимости внесения корректировок. В ближайшее время пешеходный переход будет работать в штатном режиме.

– Коллективом нашей компании была предложена идея организации умного пешеходного перехода в рамках проекта «Энергетика лидеров», – отметил Дмитрий Базаров, заместитель генерального директора – директор филиала «КолАтомЭнергоСбыт». – Уверен, что подобные решения повысят безопасность дорожного движения.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, планируется продолжить установку в региональном центре проекционный пешеходных переходов, в ближайшее время будет закуплены ещё несколько проекционных комплексов.