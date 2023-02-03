Первый пункт приёма вторсырья «Вторматик» откроется в Мурманске в апреле

Организация системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области выходит на новый уровень. В соответствии с планами АО «Ситиматик» в регионе появится сеть пунктов приёма вторичного сырья «Вторматик».

Первый будет открыт в областном центре по адресу: г.Мурманск, Кольский проспект, 51. Компания-подрядчик группы АО «Ситиматик» уже завершила изготовление модуля, в начале марта его доставят в Мурманск и установят на специально подготовленной площадке. После подведения необходимых коммуникаций экопункт будет готов к работе.

В пункте приёма «Вторматик» за денежное вознаграждение будут принимать популярные виды фракций для дальнейшей переработки. В их числе – ПЭТ (бутылки прозрачные, коричневые, голубые, белые), ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, бумага и книги без переплёта, а также картон. В будущем во «Втоматик» будут принимать текстиль.

Мурманская область станет четвёртым регионом, в котором заработает «Вторматик». Ранее пункты приёма вторичного сырья открылись в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях. Первый экопункт начал работать в конце 2021 года в Энгельсе. Основная задача экопунктов «Вторматик» – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов с целью возвращения в оборот максимального числа вторичных ресурсов.

В будущем на площадке «Вторматик» в Мурманске будут проходить образовательные мероприятия, посвящённые вопросам экономики замкнутого цикла и раздельного сбора отходов.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».