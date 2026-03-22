Первый рассвет после полярной ночи увидели участники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42»

Долгожданные лучи солнца после долгой полярной ночи увидели участники дрейфующей экспедиции «Северный полюс-42». 20 марта в 17.46 в Северном полушарии Земли наступила астрономическая весна. Солнце пересекло экватор и перешло из Южного полушария в Северное.

С этого момента световой день в Северном полушарии удлиняется, количество солнечной энергии возрастает, начинается таяние снегов и пробуждение природы.

Видео и фото (Александр ТЕТЕРИН, СП-42)