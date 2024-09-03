Первый раз в первый класс: Портовый альянс подарил детям сотрудников ММТП наборы школьных принадлежностей в брендированных рюкзаках

Накануне 1 сентября подарок детям-первоклассникам сотрудников Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала преподнёс Портовый альянс – набор школьных принадлежностей в брендированном рюкзаке.

Ребятам подарили всё, что им может понадобиться в первые дни в школе: в набор входят ланчбокс, фартук для творчества, бутылочка для воды, веселые стикеры для хорошего настроения и другие необходимые для школьника вещи.

Торжественное вручение состоялось в музее истории ММТП. Ребята очень трогательно надевали рюкзаки, а после награждения с нетерпением рассматривали их содержимое. Было невозможно не заметить блеск в глазах и восторженные улыбки ребят. С такими подарками они почувствовали себя настоящими школьниками.

Награждение для детей сотрудников МБТ прошло в Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой, где рюкзаки вручал исполнительный директор МБТ Евгений Гуляев.

«Традиция дарить подарки первоклассникам родилась в порту очень давно! Мы очень хотим, чтобы наши наборы придавали им уверенности в себе. Ведь тогда ребятам будут по плечу любые сложности», - отметила председатель родительского комитета ММТП Светлана Рамазанова.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255883%2Fwall-149919532_4198