Первый рейс ледостойкой платформы для изучения Арктики планируют совершить в 2022 году

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ, Санкт-Петербург) запустит первый рейс ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс» в 2022 году. Об этом рассказал ТАСС директор ААНИИ Александр Макаров в кулуарах международной конференции «Арктика как объект государственной политики», которая проходила на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.

Генеральный директор «Адмиралтейских верфей», на которых строится платформа, Александр Бузаков сообщал ранее, что акт её приёма-передачи планируется подписать 1 июля 2022 года. «Я был сегодня на верфях, по поводу платформы работы идут. Если всё у нас сложится 1 июля, то в 2022 году будет первый рейс», - сказал он.

Макаров отметил, что в настоящее время учёные ААНИИ формируют свою научную программу, в которой будет задействована платформа. Подготовить её планируется к концу текущего года, после этого её будут обсуждать с иностранными учёными, заинтересованными в исследованиях на платформе.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 2,1 млрд рублей Росгидрометцентру на работы по завершению строительства платформы «Северный полюс». Финансирование поможет завершить строительство в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.

Как уточняли в пресс-службе ААНИИ, платформа сможет прибывать к месту проведения работ, дрейфовать в акватории Северного Ледовитого океана до двух лет и возвращаться обратно в порт без привлечения ледоколов.

Длина платформы составляет 83 метра, ширина - около 22 метров, а высота - более 11 метров. На одной из палуб будет оборудована взлётно-посадочная площадка для вертолётов типа Ми-8 и Ми-38. Ледостойкая платформа разместит на своем борту 15 научных лабораторий, которые охватывают целый комплекс изучения природной среды Арктики: ионосферные наблюдения, геологические, химические и экологические исследования, исследования ледовых нагрузок и механики разрушения льда, исследования акустической томографии Арктического бассейна, исследование пограничного слоя и свободной атмосферы, магнитные и гравитационные исследования и многое другое.

https://nauka.tass.ru/nauka/12666589