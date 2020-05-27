Первый резидент зарегистрирован в ТОР «Столица Арктики»

Первым резидентом, зарегистрированным в ТОР «Столица Арктики» в Мурманской области, стало ООО «НОВАТЭК-Мурманск», дочернее общество ПАО «НОВАТЭК».

Сегодня в присутствии вице-премьера РФ Юрия Трутнева, министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОР «Столица Арктики» подписали генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин и генеральный директор ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин.

«Настройка новой инвестиционной политики в Арктическом регионе длится больше года, и уже проделана большая нормативная работа. Необходимость любого преференциального режима подтверждается, когда инвестор готов им пользоваться, так сказать, «голосует рублем». На Дальнем Востоке созданные нами преференциальные режимы ежегодно подтверждают высокий спрос со стороны инвестора. На текущий момент на Дальневосточных ТОР уже реализуют свои проекты 438 резидентов на 3 триллиона рублей, из которых уже вложено 730 млн рублей, из 75 тысяч заявленных рабочих мест уже создано 27 тысяч. Сегодня первым инвестором, который выбирает арктическую ТОР и подтверждает востребованность преференциального режима в Арктике, становится ООО «НОВАТЭК-Мурманск», – сказал во вступительном слове вице-премьер РФ Юрий Трутнев. По окончании своего выступления он обратился к председателю правления ПАО «НОВАТЭК» Леониду Михельсону и пожелал успехов в реализации проекта.

«НОВАТЭК-Мурманск» является якорным инвестором и первым резидентом нашей новой ТОР в Арктике. При этом важно отметить, что мы уже тесно работаем с ПАО «НОВАТЭК» по проекту создания морского перегрузочного комплекса СПГ (на 20 млн тонн в год) на ТОР «Камчатка» в бухте Бечевинской. А создаваемый в рамках нового проекта Центр предназначен для изготовления морских комплексов, которые в свою очередь обеспечат производство, хранение и отгрузку СПГ непосредственно с терминала в танкер для дальнейшей транспортировки СПГ по Северному морскому пути в пункт назначения. Таким образом, этот инвестиционный проект запускает целую цепочку новых видов деятельности и, соответственно, добавленной стоимости. Первый резидент ТОР «Столица Арктики» создаст современную техническую базу СПГ-технологий в России, новые рабочие места в области инженерных разработок и производства, а также внесет вклад в экономическое развитие региона. Я действительно рад сегодня присутствовать при этом событии. Это то решение, тот пусковой механизм, который круто изменит всю арктическую повестку. И сегодня мы все вместе с этой точки начинаем долгий и, я уверен, абсолютно правильный путь. Путь развития Арктической зоны нашей страны», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

«НОВАТЭК-Мурманск» реализует один из крупнейших инвестиционных проектов в Мурманской области – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), на котором уже ведется строительство линий сжижения природного газа для очередного проекта «НОВАТЭК» – «Арктик СПГ 2». Проект будет крупнейшим в России производством по сжижению газа на основе инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ), которые будут изготавливаться на ЦСКМС и затем будут морем транспортированы в Обскую губу к месту установки на терминале Утренний, рядом с Утренним месторождением. Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений призван обеспечить отливку ОГТ из бетона, сборку и установку модулей верхних строений. Он будет включать два сухих дока для строительства ОГТ и мощности для изготовления модулей верхних строений. Кроме того, предусмотрено строительство причального фронта протяженностью 683 метра , состоящего из четырех причалов, и вспомогательных объектов.

«Резидент получит льготы по налогам на прибыль – 5% в первые 5 лет и 12% в следующие 5 лет, а также льготу по страховым взносам. Реализация подобного проекта в Арктической зоне России будет способствовать развитию производственного потенциала региона и усилению экспортных позиций нашей страны», – сказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.

Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил: «Получение статуса резидента ТОР «Столица Арктики» будет способствовать ускоренной реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в регионе – Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Также это позволит обеспечить рост благосостояния населения и привлечение социальных инвестиций в регион, где усилиями «НОВАТЭК» создается материально-техническая база для реализации крупномасштабных арктических СПГ-проектов».

«Для Мурманской области территория опережающего развития с символичным и важным для нас названием «Столица Арктики», безусловно, радикальный толчок в развитии экономики области. Для нас принципиально важно, что уже действующий наш партнер «НОВАТЭК» становится первым ее резидентом. Преференции и льготы, которые предоставляет этот режим, позволят увеличить объем инвестиций в реализацию проектов на территории Мурманской области и, как следствие, создать новые, высокооплачиваемые, технологичные рабочие места. Для этого в том числе мы сейчас достраиваем систему высшего и среднего специального образования, которая будет готовить кадры для арктической экономики. А благодаря социальному партнерству и тем договоренностям, которые у нас есть с «НОВАТЭК», получим ресурсы для развития социальной сферы», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ТОР «Столица Арктики» создана постановлением правительства РФ 12 мая 2020 года. Она расположена на территориях города Мурманска и Кольского района Мурманской области. Минвостокразвития России, готовя проект постановления, указывало, что в ТОР войдут четыре якорных инвестора, в число которых, помимо ООО «НОВАТЭК-Мурманск» с инвестиционным проектом «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений», включены ООО «Морской торговый порт «Лавна» с инвестиционным проектом «Строительство нового угольного терминала в морском торговом порту «Лавна» на западном берегу Кольского залива», ООО «Морской терминал ТУЛОМА» с инвестиционным проектом создания в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата, АО «Корпорация развития Мурманской области» с инвестиционным проектом по созданию международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона. Реализация намеченных проектов в ТОР «Столица Арктики» даст возможность создать более 15 тысяч рабочих мест и привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций.