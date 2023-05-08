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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.23 17:00

Первый старший тренер ПСР в АО «Колатомэнергоремонт»

Начальник отдела развития ПСР и диспетчеризации «Колатомэнергоремонт», член отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори, Яна Данилова прошла обучение и сертификацию в корпоративной Академии «Росатом» на право вести деятельность старшим тренером ПСР.

Вопрос создания саморазвивающейся системы обучения персонала предприятий в академии «Росатом» назревал давно. Разный уровень тренеров на предприятиях, а также сложность выбора удобных дат для командирования сотрудников стали предпосылками для подготовки старших тренеров ПСР.

Как сообщает группа внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт», основными задачами старших тренеров являются: повышение автономности системы обучения, повышение качества обучения локальных тренеров, сокращение затрат на подготовку локальных тренеров. Предполагается, что сертифицированный старший тренер сможет выявить уровень подготовки локальных тренеров на предприятии, повышать их уровень знаний в ПСР проектах, консультировать и поддерживать в ПСР программах, а также принимать участие в их сертификации. Такая программа значительно снизит издержки предприятия по подготовке персонала, и повысит статус филиала в развитии ПСР проектов.

«Программа оказалась очень насыщенной и сложной, как раз для опытных тренеров. Однозначно потребуется постоянная практика для применения полученных знаний, чем я с удовольствие займусь, к тому же наличие старшего тренера в «Колатомэнергоремонт» позволит значительно сократить затраты на подготовку локальных тренеров на предприятиях дивизиона и повысит статус филиала в развитии ПСР», - прокомментировала начальник отдела развития ПСР и диспетчеризации «Колатомэнергоремонт», старший тренер ПСР, Яна Данилова.

 

 

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт»

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