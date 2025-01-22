Первый театральный фестиваль «Талант» пройдёт в Мурманске, Кировске и Апатитах

С 24 по 31 января в Мурманской области состоится первый фестиваль театра в Хибинах «Талант». Масштабное событие пройдёт в Мурманске, Кировске и Апатитах.

Организаторы мероприятия — правительство Мурманской области, компания «ФосАгро» и Центр современного искусства «Сияние». Президентом фестиваля выступил телеведущий Андрей Малахов, а художественным руководителем — продюсер и основатель российских фестивалей театра и кино Сергей Новожилов.

Торжественная церемония открытия состоится 25 января в 18.30 в Кировском городском Дворце культуры (Кировск, ул. Мира, 7). Среди специальных гостей – Андрей Малахов, Сергей Новожилов, Екатерина Семёнова, Оскар Кучера, Сергей Маховиков, Раиса Рязанова, Мария Болтнева и другие. Вход на открытие – только по пригласительным билетам.

В рамках фестиваля на площадках Мурманска, Апатитов и Кировска зрителей ждут 18 спектаклей большой и малой формы (моноспектакли). Показ одного из них, спектакля «А как Вы изволите поживать?», пройдёт 28 января в 19.00 на сцене Мурманского областного театра кукол.

Церемония закрытия состоится 30 января в 13.30 в Апатитском городском Дворце культуры имени В.К. Егорова (Апатиты, ул. Ленина, 24). В мероприятии примут участие Андрей Малахов, Сергей Новожилов, Людмила Артемьева, Мария Кравченко, Алёна Биккулова, Анастасия Денисова и другие отечественные знаменитости. Вход на закрытие также по пригласительным билетам.

Заключительный гала-концерт фестиваля пройдёт 31 января в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре. В спектаклях задействованы известные актеры театра и кино Раиса Рязанова, Сергей Моховиков, Оскар Кучера, Людмила Артемьева, Оксана Сташенко, Эдуард Флеров, Игорь Лифанов, Антон Зацепин и другие.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/