Первый театральный фестиваль «Талант» шагает по подмосткам нашего региона

С 24 по 31 января в городах нашего региона проходит уникальное событие — фестиваль театра в Хибинах «Талант». Он будет проходить в Мурманске, Кировске и Апатитах.

Специальные гости: Андрей Малахов, Сергей Новожилов, Екатерина Семёнова, Оскар Кучера, Сергей Маховиков, Раиса Рязанова и другие.

Как сообщает vk.com/wall, в рамках фестиваля зрителей ждут 18 спектаклей на площадках Мурманска, Апатитов и Кировска. Один из них смогут увидеть мурманчане и гости заполярной столицы: 28 января в 19.00 – спектакль «А как Вы изволите поживать?» в областном театре кукол; 30 января в 13.30 – церемония закрытия в Апатитском городском ДК. Специальные гости: Андрей Малахов, Сергей Новожилов, Людмила Артемьева, Мария Кравченко и другие.

31 января в 19.00 состоится заключительный гала-концерт в Мурманском областном драмтеатре. В спектаклях участвуют: Раиса Рязанова, Сергей Моховиков, Игорь Ливанов и другие.

Фото: https://vk.com/wall-139605315_29298?z=photo-139605315_457281818%2Fwall-139605315_29298