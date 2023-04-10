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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.23 11:00

Первый «ТелеМФЦ» Мурманской области заработал в Островном

Многофункциональный центр Мурманской области и администрация ЗАТО г. Островной заключили соглашение об организации предоставления федеральных, региональных и иных услуг населению посредством удаленной системы «ТелеМФЦ». Теперь жители Островного могут обратиться в мурманское отделение МФЦ по Октябрьскому округу в режиме видеоконференцсвязи.

«Уверена, что такой формат предоставления услуг будет востребован жителями Островного, так как «ТелеМФЦ» позволит получать широкий спектр государственных услуг по принципу «одного окна» без выезда за пределы места проживания», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Мария Гаврилова. 

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, в «ТелеМФЦ» на улице Адмирала Устьянцева, дом 1 заявители смогут обратиться за предоставлением 85 услуг. Еженедельно – по средам с 14.00 до 17.00.

С перечнем услуг и документами, необходимыми для их предоставления, можно ознакомиться на сайте ГОБУ «МФЦ Мурманской области» в рубрике «Услуги «ТелеМФЦ» для жителей ЗАТО г. Островной» раздела «Услуги».

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