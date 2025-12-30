Первый тур «Полярного кубка» определил сильнейших лыжников региона

В Долине Уюта провели чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам – первый тур «Полярного кубка» Федерации лыжных гонок региона. На протяжении двух дней спортсмены, порядка 150 лыжников из разных муниципалитетов региона, состязались в свободном и классическом стилях.

Победу в классическом стиле одержали Василиса Лозовская, Диана Полиектова, Артём Андреев, Иван Пеньевской. Золотые медали в свободном стиле завоевали Анастасия Егорова, Василиса Лозовская, Марина Гефель, Дмитрий Меньшаков, Артем Андреев, Александр Акентьев.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, следующие состязания лыжники проведут на новогодних каникулах – 6 января. В рамках регионального чемпионата на трассах Долины Уюта спортсменам предстоит определить сильнейших в спринте свободным стилем.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560109/#&gid=1&pid=7