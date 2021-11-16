Первый участок Исправительного центра создан на базе предприятия в Коле

19 ноября в Коле открывается уникальный для Мурманской области объект под неприметным названием «Филиал Исправительного центра». На самом деле, такой гибрид исправительной колонии и общежития пока для нашего региона внове.

Исправительный центр возник в результате соглашения между УФСИН по Мурманской области и компанией «СТ». Предприниматели отремонтировали о оборудовали в Коле здание, рассчитанное на 54 постояльца.

Об этом сообщает ИА «СеверПост», ссылаясь на генерального директора ООО «Меркурий М» Алексея Круглина. По его словам, здесь будут отбывать наказание приговорённые к принудительным работам и те, кому на такие работы заменили реальное заключение.

«Исправительный центр — это общежитие под охраной. И при этом осуждённый может свободно общаться с семьёй, ходить в магазины и кино, заниматься спортом. Но при этом он обязан трудиться там, где ему предписано, и получать зарплату», - рассказал Алексей Круглин.

При этом он оговорил, что условия содержания в новом исправительном учреждении мягче, чем в колонии-поселении.

Круглин высоко оценивает перспективность подобных заведений: «В этом случае не утрачивается социальные связи осуждённого. Он может повышать свою квалификацию, общаться семьёй. После освобождения он может остаться на той же работе, то есть, решается проблема социальной и трудовой адаптации бывших преступников».

С другой стороны, экономическая выгода налицо. Зарплата осуждённых меньше, чем у «вольных» работников, а экономика получает работников дефицитных строительных специальностей — плиточников, отделочников, сантехников, столяров.

«Это учреждение УФСИН, но объект — частный. Это такой комбинированный тип, как частная тюрьма. Чуть-чуть похоже на неё», - определил такую форму государственно-частного партнёрства глава компании-работодателя Алексей Круглин.

По его словам, во вторник в Исправительный центр в Коле заезжают первые 27 «постояльцев». Судя по набору специальностей, это практически готовая строительная бригада.