Первый в 2024 году субсидируемый каботажный рейс по СМП стартует 23 июля

Первый в 2024 году субсидируемый Минвостокразвития России каботажный рейс по Северному морскому пути стартует 23 июля из порта Архангельск по маршруту Архангельск — Певек — Корсаков — Находка — Магадан — Петропавловск-Камчатский — Певек — Мурманск.

Как сообщает телеграм-канал министерства, предварительная загрузка рейса как с Архангельска на восток, так и из Находки на запад составляет 100%. Грузы включают продукты питания и рыбную продукцию, стройматериалы, технику. Судно компании АО «Совфрахт» вмещает 25 тысяч фрахтовых единиц.

В настоящее время ведётся работа по подтверждению предварительных заявок и заключению договоров на морскую перевозку, отмечается в сообщении.

Фото: https://t.me/minvostok/2788