Мурманская область. Арктика (16+)08.07.24 11:30
Первый в 2024 году субсидируемый каботажный рейс по СМП стартует 23 июля
Первый в 2024 году субсидируемый Минвостокразвития России каботажный рейс по Северному морскому пути стартует 23 июля из порта Архангельск по маршруту Архангельск — Певек — Корсаков — Находка — Магадан — Петропавловск-Камчатский — Певек — Мурманск.
Как сообщает телеграм-канал министерства, предварительная загрузка рейса как с Архангельска на восток, так и из Находки на запад составляет 100%. Грузы включают продукты питания и рыбную продукцию, стройматериалы, технику. Судно компании АО «Совфрахт» вмещает 25 тысяч фрахтовых единиц.
В настоящее время ведётся работа по подтверждению предварительных заявок и заключению договоров на морскую перевозку, отмечается в сообщении.
Фото: https://t.me/minvostok/2788
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
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Так держать
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Tatuana
26.06.24 10:26
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