Первый в истории кубок КВН губернатора Мурманской области выиграла команда «Заполярье»

Вчера в столице Кольского полуострова впервые в истории состоялась игра КВН на кубок губернатора Мурманской области. На сцене Дворца культуры имени С.М. Кирова перед полным зрительным залом в течение двух часов за награду боролись четыре команды. Это были местные квнщики и титулованные популярные игроки – сборная Мурманской области «Заполярье», историки из Мурманска и Ростова-на-Дону команда КВН «Имени Янковского», дважды финалисты Высшей лиги КВН, ребята из города Сургут «Борцы – Северный десант» и чемпионы Высшей лиги КВН сезона 2020 года и обладатели четырёх КиВиНов гости из Армавира – «Русская дорога».

Соперники в юморе состязались в трёх классических конкурсах – традиционном «Приветствии», «Разминке с залом» и «Музыкальном домашнем задании».

Как отметили члены жюри, подводя итоги, местные команды ничуть не уступали «звездам» КВН.

«Вы сегодня зажгли! Хочу сказать большое спасибо нашим командам, мы на всех вас надеемся, любим и точно будем продолжать игру и поддерживать. Ведь помимо того, что это клуб веселых и находчивых, это игра про ценности – про креатив, командный дух и про то, что здесь настоящие люди. Спасибо вам за праздник!» – сказал Андрей Чибис и объявил обладателя кубка КВН губернатора Мурманской области. Он достался сборной из Мурманской области – команде «Заполярье».

Приз зрительских симпатий завоевала «Русская дорога» из города Армавир, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://vk.com/murmanliga?z=photo-34083156_457249563%2Fwall-34083156_19284