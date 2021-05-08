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Мурманская область. Арктика (16+)08.05.21 13:00

Первый в Мурманской области «Дом Юнармии» открылся в Апатитах

В Апатитах в канун празднования 76-й годовщины Победы открылся первый в нашем регионе «Дом Юнармии». В торжественной церемонии открытия приняла участие заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Это большое и долгожданное событие для ребят и их наставников, – отметила в приветственном слове к собравшимся вице-губернатор. – Зная, насколько важную работу проводят юнармейцы, правительство Мурманской области и лично губернатор Андрей Чибис оказывают посильную помощь в развитии движения. На днях ребята получили 100 комплектов новой формы, и уже послезавтра они наденут её, чтобы предстать на праздничных мероприятиях во всей красе! Обязательно продолжим поддерживать движение, чтобы как можно больше ребят присоединялись и занимались по-настоящему важными и интересными делами!».

Многопрофильный центр юнармейской подготовки, реализующий уставные задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», разместился на базе Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана.

Предназначенный для всестороннего развития и совершенствования личности детей и подростков, удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, «Дом Юнармии» будет работать под общим руководством штаба регионального отделения общественного движения в тесном взаимодействии с органами власти, военным комиссариатом, соединениями и воинскими частями Мурманской области, а также образовательными и спортивными организациями.

Напомним, в январе этого года министр образования и науки Ольга Дзюба и начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Алмаз Биктимеров подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между ведомством и общественным объединением.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано в 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу. Движение «Юнармия» уже объединило более 803 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов России.

В «Домах Юнармии» организована работа секций и кружков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции.

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Последние комментарии

Олег К.
08.05.21 09:14
Спасибо за хороший анализ ситуации. Я его дополню: "Максимальную производительность труда имеют люди в возрасте 30-39 лет, считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Однако
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29.04.21 14:54
Здравствуйте, Илья Александрович. Извините, но Вы не правы, как сказал Егор Кузьмич Лигачёв. Наглядный пример отсутствия возрастной дискриминации в трудовой сфере - это 62-летний патриот на зарплате
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
Илья Александрович П.
29.04.21 14:27
Молодцы, что подняли эту тему. Эту дискриминацию я испытал на себе: или не берут на работу, или предлагают гроши. А мне всего 53 года, электромонтёр. Пришлось менять место жительства.
Комментарий к новости:Партия пенсионеров заявляет об увеличении масштабов возрастной дискриминации в трудовой сфере
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