Первый в регионе «IT-куб» объединил несколько сотен детей

В 2021 году на финансирование национального проекта «Образование» в Мурманской области 1068,6 млн рублей. Благодаря этим средствам отремонтировано три спортзала в коррекционных школах Оленегорска, Мончегорска и Кандалакши и обустроена универсальная спортивная площадка в Зеленоборском, в Североморске появился новый лицей на 1200 мест, функционирует 12 «Точек роста» в которых оборудованы цифровые лаборатории по биологии, физике, химии с образовательными конструкторами, компьютерами и оргтехникой. Только на создание «Точек роста» для юных жителей Мурманской области направлено 18,8 млн рублей в рамках национального проекта «Образование».

«46,5% учащихся 5-11-х классов в Мурманской области, а это 21237 детей, охвачены мероприятиями ранней профессиональной ориентации. Кроме того, в регионе в рамках национального проекта внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования, которая позволяет детям обучаться в кружках и секциях за счет средств государства. В 2021 году выдано без малого 80 тысяч уникальных сертификатов дополнительного образования детей», – сообщила во время доклада на заседании правительства Мурманской области Оксана Демченко.

Все образовательные учреждения в Мурманской области обеспечены высокоскоростным интернетом. 77% учащихся в Мурманской области - 87780 детей в возрасте от 5 до 18 лет - получают дополнительное образование в сфере культуры, образования и спорта.

Более 9 тысяч детей получают дополнительные навыки и развивают таланты с помощью технопарка «Кванториум» и Центра цифрового образования детей «IТ-куб».

Региональный центр цифрового образования детей «IТ-куб» начал работу в Мурманском колледже экономики и информационных технологий. Для него приобрели современное цифровое оборудование на 11,7 млн рублей: шлемы виртуальной реальности, компьютерное и интерактивное оборудование и оргтехника.

Новый формат технической подготовки объединил 225 ребят от 8 до 17 лет в изучении информационных технологий и программирования.

В «IT-кубе» юные инженеры изучают актуальные языки программирования – Python и Java, знакомятся с основами кибербезопасности и системного администрирования, разрабатывают приложения для виртуальной реальности и занимаются робототехникой.

Также в центре предусматриваются и другие активные формы работы: воркшопы, мозговые штурмы, хакатоны, деловые игры, STEM-игры, инженерные квесты, ТРИЗы, мастер-классы. Важное место в деятельности центра развития детей «IT-куб» в Мурманской области займут организация и проведение конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей.

Сегодня «IТ-куб» – это комплекс, оснащённый современным и высокотехнологичным учебным оборудованием, где осуществляется деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленности для развития у детей технических способностей и подготовки будущих кадров для высокотехнологичных отраслей экономики Мурманской области.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, как отметил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин, «IТ-куб» – это не только место, где школьники могут реализовать себя в IT-сфере, проект формирует современную образовательную экосистему и является новой точкой притяжения для начинающих разработчиков, опытных наставников и IT-компаний.

«Мы продолжаем планомерную работу по предоставлению цифровых компетенций детям. В этом году появится ещё один IT-куб в Кировске», – подчеркнул вице-губернатор.

Школьники, прошедшие обучение, вместе со своими педагогами будут привлекаться к участию в соревнованиях инженерно-технической и IT-направленности регионального и всероссийского уровней.

Региональным координатором по созданию «IТ-куба» выступает Министерство образования и науки Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437091/#&gid=1&pid=1