Первый в регионе пункт приёма вторичных материальных ресурсов «Вторматик» откроется в Мурманске

С 8 апреля в пункте приёма на Кольском проспекте, 51 за денежное вознаграждение будут принимать популярные виды фракций для дальнейшей переработки. В их числе пластик: ПЭТ-бутылки, ПНД-канистры и ПНД-флаконы из-под воды и масла, твёрдые флаконы из-под бытовой химии без дозатора. Также можно сдать гофрированный картон.

В будущем «Вторматик» планирует принимать текстиль и книги без переплета.

Кроме основного направления деятельности, на площадке «Вторматик» будут проходить образовательные мероприятия, посвящённые вопросам экономики замкнутого цикла и раздельного сбора отходов.

Мурманская область станет четвертым регионом, в котором заработает пункт приёма вторичного сырья «Вторматик». Ранее пункты открылись в Саратовской, Волгоградской и Челябинской областях.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, внедрение элементов раздельного сбора, в том числе открытие пункта приёма вторичных ресурсов, входит в мероприятия стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru