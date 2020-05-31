Первый в России препарат против COVID-19 - «Авифавир» - получил одобрение МинздраваХОРОШИЕ НОВОСТИ: Коронавирус меняет нашу жизнь – молочники возвращаются, роботы в кафе и палатка свиданий
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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.20 08:30

Первый в России препарат против COVID-19 - «Авифавир» - получил одобрение Минздрава

Первый в России препарат против COVID-19 производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар» — получил одобрение Минздрава, сообщается в информации государственного реестра лекарственных средств. «Торговое наименование препарата – «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — говорится в реестре.

Как сообщает РФПИ, «Авифавир» — первый российский препарат прямого противовирусного действия, показавший свою эффективность в клинических испытаниях и нарушающий механизмы размножения коронавируса. Препарат достаточно хорошо изучен, так как находился в обращении в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Промежуточные данные клинического исследования «Авифавира» подтверждают высокую эффективность препарата для лечения COVID-19. В РФПИ отметили, что в настоящий момент продолжается финальный этап клинического исследования «Авифавира», одобренный Министерством здравоохранения 21 мая, с участием 330 пациентов.

Препарат продемонстрировал высокую эффективность по результатам испытаний, проведенных рядом ведущих медицинских и научных центров, включая Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, МГУ им. М.В. Ломоносова и других, добавили в фонде.

«Афивавир» является не только первым антивирусным препаратом, зарегистрированным против коронавируса в России, но и, возможно, самым многообещающим лекарством против COVID-19 в мире. Он был разработан и протестирован в ходе клинических испытаний в России в рекордные сроки, что позволило ему стать первым зарегистрированным средством на основе «Фавипиравира» в мире», — заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Поставки в больницы российского препарата «Авифавир» для лечения пациентов с коронавирусом могут начаться 11 июня. Препарат не выйдет в свободную продажу, применять его будут только под контролем медиков, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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