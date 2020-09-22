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Мурманская область. Арктика (16+)22.09.20 14:25

Первый велопроката в мире за Полярным кругом – подарок мурманчан Международному дню без автомобиля

22 сентября отмечается Международный день без автомобиля.

Современному человеку сложно представить свою жизнь без автомобиля. Даже при хорошо развитой сети общественного транспорта в больших городах многие люди по-прежнему предпочитают передвигаться на собственной машине. Никакие пробки, ограничения движения и отсутствие парковочных мест тому не помеха. Для одних личный автомобиль – это наиболее удобное средство передвижения, для других – показатель статуса его владельца. Капризный 2020-й год внёс свои коррективы, и люди всё чаще стали принимать решение в пользу салона своего авто из соображений эпидемиологической безопасности.

Личный автомобиль – это, безусловно, удобно, но экологи давно бьют тревогу по поводу вреда, который наносит природе армия автомобилистов. Чтобы привлечь внимание к проблемам чрезмерного использования автотранспорта, каждый год по всему миру проводится масштабная акция «День без автомобиля». Эта дата призвана показать, что отказ от машины, пусть даже и на один день, полезен для здоровья людей и позволит  сократить вредные выбросы в атмосферу почти на 3 тысячи тонн!

Для популярности акции во Франции, например, центр Парижа делают пешеходным, в Англии проводят велодемонстрации, в других городах пешеходам предоставляют значительные льготы в кафе и ресторанах, другие компании радуют внушительными скидками тех, кто приехал к ним на велосипеде или самокате.

Почти десять лет назад Россия переняла опыт зарубежных коллег. День отказа от автомобиля проходит в Москве и других городах страны. Актуальна эта проблема и для Мурманска.

Как сообщает В.Н. Морозов, руководитель Мурманскстата,  в Мурманской области, по информации регионального УГИБДД УМВД России, на начало 2019 года было зарегистрировано почти 294 тысячи автотранспортных средств, к началу 2020 – их количество возросло на 9 тысяч и превысило 303 тысячи единиц.

В Мурманской области востребованными являются и транспортные услуги,  включающие поездки на всех видах транспорта, а также услуги по перевозке грузов населения, использования услуг платных автомобильных стоянок и аренды легковых автомобилей с водителем. По данным статистического ведомства, каждый житель Мурманской области в 2019 году израсходовал на услуги транспорта более 10 тысяч рублей, что чуть выше уровня 2018 года.  В общем объёме платных услуг их доля составила 12 процентов.  В целом же затраты северян на эти цели составили 7,6 млрд рублей (в 2018 году – 7,3 млрд рублей).

Первые шаги в поддержку международного мероприятия в регионе уже приняты. В этом году в Мурманске открылась сеть городского велопроката «Велобайк». Проект стал первой системой велопроката в мире за Полярным кругом и в погожие дни имел успех у горожан. 

 

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