Первый вице-премьер Денис Мантуров поддержал губернатора Андрея Чибиса по вопросу модернизации АО «10 СРЗ»

Первый заместитель Председателя Правительства России Денис Мантуров поддержал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по теме модернизации 10-го СРЗ.

«Нужно подготовить внимательно все нормативно-правовые акты, которые должны быть для обеспечения дальнейших инвестиций и реализации этого проекта. Направьте нам письмо, и я дам поручения всем заинтересованным ведомствам», – отметил Денис Мантуров в ходе двусторонней встречи, состоявшейся сегодня в Мурманске.

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что АО «10 СРЗ» – старейший судоремонтный завод на северном побережье Кольского полуострова. Стратегическое и градообразующее в следующем году отпразднует 90-летие. После модернизации завод сможет осуществлять не только судоремонт, но и судостроение. Для этого требуется обновление причальной стенки, строительство и ремонт цехов и расширение подходного канала.

«Сегодня мы с партнёрами отрабатываем проект по развитию там производства и обслуживания буровых платформ. Для этого целый набор вещей, безусловно, необходимо принять, но принципиально важно, что Северный флот согласен, что это необходимо сделать. И это даст, конечно, объём инвестиций и, по сути, новое производство на базе судоремонтного завода. Кроме того, мы утвердили план по строительству судоремонтного комплекса на одной из площадок рыбного порта. В этом году ГТЛК приступит к проектированию. С учетом того, что у нас огромный промышленный комплекс, для нас принципиально важно развитие собственных мощностей», – отметил губернатор и поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, стороны также обсудили создание в Мурманской области литиевого производства, и развитие Мурманского арктического университета.

«Университету мы продолжим помогать и привлекать, в том числе, бюджетные средства, чтобы реализовать направления, которые мы обсуждали в прошлом, и сегодня на заседании наблюдательного совета – относительно создания Берегового учебного центра. По всем тем требованиям, которые появляются. Это дорогостоящее, но очень важное и востребованное направление, чтобы у нас в этом районе, в учебном заведении, такой центр был, чтобы не отправлять специалистов на Дальний Восток, где есть такой уже центр, а использовать эти возможности у нас в университете», – подчеркнул Денис Мантуров.

Андрей Чибис отметил, что при поддержке первого вице-премьера, который возглавил наблюдательный совет вуза, Мурманский арктический университет активно модернизируется.

«К образованию мы относимся с особым трепетом и вниманием, при Вашей поддержке идёт ремонт лабораторий, аудиторий и общежитий, создание новых помещений. И спрос на образование в нашем университете только растет. Все больше ребят выбирают Мурманскую область для получения высшего образования, чтобы впоследствии работать на наших предприятиях», – сказал губернатор и поблагодарил Дениса Мантурова за системную совместную работу.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/