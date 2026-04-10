Первый вице-премьер России Денис Мантуров поддержал создание первого промышленного парка в Мурманской области

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров поддержал создание первого промышленного парка в Мурманской области в ходе рабочей встречи с губернатором Андреем Чибисом.

Промышленный парк станет современной многофункциональной площадкой для размещения производственных, логистических и перерабатывающих предприятий в Арктической зоне. Его территория составит не менее 12 гектаров, включая порядка 20 тысяч кв. метров производственных площадей и 25 тысяч кв. метров складской инфраструктуры, а также административно-деловой центр.

Площадка сможет принять не менее 10 резидентов и обеспечит им готовую инфраструктуру с подведёнными коммуникациями и сервисной поддержкой. Уже сформирован пул потенциальных резидентов — в реестр включены 11 компаний. Предприятия планируют развивать проекты в сферах судостроения и судоремонта, металло- и камнеобработки, производства строительных материалов и аддитивных технологий.

«Это отличная возможность для развития малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений. Со своей стороны обеспечим предприятия всей необходимой инфраструктурой. Благодарю Дениса Валентиновича за поддержку этого важного проекта», — отметил Андрей Чибис.

В настоящее время ведётся подготовка земельно-имущественной базы и работа по включению площадки в границы территории опережающего развития «Столица Арктики», что дополнительно повысит инвестиционную привлекательность проекта.

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил запустить на территории Арктики и Дальнего Востока к 2030 году не менее 10 промпарков, технопарков и бизнес-парков.

Реализация промышленного парка позволит сформировать новый индустриальный кластер в регионе, снизить издержки для бизнеса при запуске производств и обеспечить мультипликативный эффект для экономики Мурманской области — от роста инвестиций до создания высокопроизводительных рабочих мест, отмечает региональное Министерство информационной политики.

