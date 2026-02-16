Первый вице-премьер России Денис Мантуров высоко оценил целевую модель развития МАУ

13 февраля в Москве состоялась рабочая встреча первого вице-премьера России Дениса Мантурова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. В рамках встречи обсуждался вопрос целевой модели развития Мурманского арктического университета. Также была поддержана инициатива о создании на базе МАУ Трансарктической транспортной академии.

«Сегодня Трансарктический транспортный коридор — это не просто маршрут на карте, а стратегическое будущее страны. Это будущее невозможно без сильных, подготовленных специалистов. Академия станет центром подготовки высококлассных кадров и драйвером развития новых технологий для Арктики», - отметил Андрей Чибис.

Академия объединит опыт университета, возможности индустриальных партнёров и научную базу арктических исследовательских центров и позволит вывести на новый уровень обучение в сфере судовождения и судоремонта.

