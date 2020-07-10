Первый вице-спикер регионального парламента Владимир Мищенко поздравил рыбаков с наступающим профессиональным праздником

В преддверии Дня рыбака парламентарий откликнулся на приглашение Союза рыбопромышленников Севера. Он вручил награду областной Думы ветерану флота Петру Сидоровичу Фесенко, который более 50 лет проработал в рыбной отрасли.

– День рыбака – это праздник, к которому мурманчане и жители области относятся с теплотой и любовью, – отметил Владимир Мищенко. – Мы славим наших рыбаков – и тех, кто трудится на промысле, и тех, кто всю жизнь посвятил рыболовной отрасли, а сегодня являются примером для молодых. Бесспорно, рыболовная отрасль в Мурманской области переживала и тяжелые времена, и периоды рассвета. Но северяне всегда гордились и гордятся нашими рыбаками, их высоким профессионализмом и трудолюбием.

В канун Дня рыбака, 11 июля Петр Сидорович Фесенко отметит 75-летие. В связи с этой датой руководители Союза рыбопромышленников Севера вручили ветерану флота высшую награду организации – «Рыбацкая слава» за многолетнюю безупречную профессиональную деятельность и большой вклад в развитие рыбной отрасли города Мурманска.

– Нашу заполярную рыбопродукцию знают и любят далеко за пределами области. Она всегда востребована и высоко ценится, – подчеркнул Владимир Мищенко. – Несмотря на трудности в условиях пандемии нового коронавируса, к нашим берегам исправно доставляется свежая рыба. Все это благодаря труду наших рыбаков. Я благодарен всем, кто причастен к рыболовной отрасли за преданность профессии и верность традициям.

В завершении встречи Владимир Мищенко пожелал заполярным рыбакам крепкого флотского здоровья, благополучия и рыбацкой удачи.