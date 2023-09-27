Первый всероссийский литературно-образовательный форум «Молодой Пушкин на Мурмане» пройдёт в Мурманске

Первый всероссийский литературно-образовательный форум «Молодой Пушкин на Мурмане» пройдёт 5 октября на базе Мурманской областной научной библиотеки.

Обучающий проект соберёт на своей площадке сотрудников сфер культуры и молодёжной политики, реализующих или желающих проводить мероприятия в области литературы с элементами краеведения и патриотического воспитания.

Спикерами станут ведущие эксперты по организации литературного процесса со всей страны – организаторы крупнейших литературных фестивалей и премий, масштабных инновационных писательских проектов, руководители крупных культурных учреждений и организаций, редакторы известных литературных изданий, создатели литературных музеев и маршрутов и многого другого. Они поделятся готовыми к масштабированию наработками, обучат основам организации литературных проектов, педагогическим и культурным нюансам ведения таких проектов, проведут стратегические сессии по организации проектов.

Среди приглашенных – одна из ведущих и известных в стране педагогов литературного творчества Нина Ягодинцева (Челябинск), известный педагог и организатор литературных проектов Светлана Чураева (Уфа) и другие. Модератором и ведущей выступит Екатерина Огарева (Санкт-Петербург) – доцент кафедры социальных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы, региональный эксперт Агентства стратегических инициатив, выпускник курсов Сколково и ряда других крупных российских и международных проектов.

Участники форума также смогут принять участие в других мероприятиях XIII Всероссийского литературного фестиваля «Капитан Грэй», в рамках которого проводится форум. Подробная программа фестиваля будет опубликована позже.

Организатор форума – Мурманское отделение Союза писателей России при поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru