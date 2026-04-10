Первый выезд «МСП-десанта» в рамках Дней предпринимательства состоится в Североморске

10 апреля в Североморске состоится первая встреча «МСП-десанта» с бизнес-сообществом. В мероприятии примут участие министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, а также представители региональных институтов поддержки бизнеса: Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, ООО «КРДВ Мурманск», представители проекта «Курс на Север» и инвеступолномоченный ЗАТО г. Североморск.

Серия выездных встреч представителей органов власти и инфраструктуры поддержки с предпринимателями организована в рамках Дней предпринимательства и охватит практически все муниципалитеты региона. Программа сформирована по запросу самих предпринимателей с учетом предложений бизнес-объединений, муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки.

В этом году комплексная программ Дней предпринимательства включает порядка 120 мероприятий. Они разделены по тематическим трекам: образовательный, молодежное предпринимательство, креативные индустрии и развитие собственных брендов, а также отдельная программа для женщин-предпринимателей. Ключевым событием станет традиционная встреча губернатора Андрея Чибиса с бизнес-сообществом в День российского предпринимательства 26 мая. Предприниматели смогут задать вопросы напрямую главе региона, обсудить актуальные проблемы и предложить инициативы по улучшению делового климата. Мероприятие пройдет очно в Мурманске с возможностью подключения через телемост для муниципальных образований.

Ознакомиться с программой мероприятий можно на официальном сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

