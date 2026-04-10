Первый выезд «МСП-десанта» в рамках Дней предпринимательства состоится в Североморске

10 апреля в Североморске состоится первая встреча «МСП-десанта» с бизнес-сообществом. В мероприятии примут участие министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, а также представители региональных институтов поддержки бизнеса: Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора, Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, ООО «КРДВ Мурманск», представители проекта «Курс на Север» и инвеступолномоченный ЗАТО г. Североморск.

Серия выездных встреч представителей органов власти и инфраструктуры поддержки с предпринимателями организована в рамках Дней предпринимательства и охватит практически все муниципалитеты региона. Программа сформирована по запросу самих предпринимателей с учетом предложений бизнес-объединений, муниципальных образований и организаций инфраструктуры поддержки.

В этом году комплексная программ Дней предпринимательства включает порядка 120 мероприятий. Они разделены по тематическим трекам: образовательный, молодежное предпринимательство, креативные индустрии и развитие собственных брендов, а также отдельная программа для женщин-предпринимателей. Ключевым событием станет традиционная встреча губернатора Андрея Чибиса с бизнес-сообществом в День российского предпринимательства 26 мая. Предприниматели смогут задать вопросы напрямую главе региона, обсудить актуальные проблемы и предложить инициативы по улучшению делового климата. Мероприятие пройдет очно в Мурманске с возможностью подключения через телемост для муниципальных образований.

Ознакомиться с программой мероприятий можно на официальном сайте Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565432/#&gid=1&pid=1

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-PRO Деньги (16+)Больше двух третей россиян уверены, что ответственность за будущую пенсию должно нести государство-PRO Валюту (16+)Рубль продолжает укрепляться на фоне подрастающей нефти-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Весна и День города определили направленность «коммунального часа» в администрации флотской столицы-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
