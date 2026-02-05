Юных северян приглашают на специальные кинопоказы к Году единства народов РоссииБлины на Масленицу на семью обойдутся россиянам в этом году почти в 209 рублей
Первый высокоширотный рейс газовоза «Алексей Косыгин» подтвердил эффективность технических решений, реализованных при создании судна

Газовоз компании «Совкомфлот» «Алексей Косыгин», построенный в России и принятый в эксплуатацию 22 декабря 2025 года, успешно завершил первый рейс по маршруту Большой Камень (Приморский край) – Обская губа (Карское море) – губа Ура (Баренцево море) – Мурманск и приступил к работе в рамках проекта «Арктик СПГ 2»: 28 января газовоз осуществил первую погрузку сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» в Обской губе, 3 февраля – выгрузку СПГ на плавучее хранилище газа в губе Ура.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Совкомфлот», в ходе выполнения рейса судно совершило в условиях зимней навигации высокоширотный переход по Северному морскому пути, включая его восточный сектор, характеризующийся наиболее сложными навигационными и ледовыми условиями. Средняя скорость при движении во льдах под проводкой ледокола ФГУП «Атомфлот» от мыса Дежнева до Обской губы составила 8,7 узлов, пройденная дистанция – 2488,9 миль, длительность перехода – 12 дней 4 часа 12 минут.

Во время перехода по Севморпути на судне были выполнены предварительные тесты по самостоятельному движению во льдах. «Алексей Косыгин» подтвердил высокие ледовые характеристики, заложенные на этапе проектирования, продемонстрировав лучшие показатели ледопроходимости по сравнению с предыдущим поколением газовозов ледового класса Arc7 серии «Кристоф де Маржери».

Анализ результатов первого высокоширотного рейса газовоза «Алексей Косыгин» подтвердил эффективность технических решений, реализованных при создании судна, а также готовность танкера-газовоза и его экипажа к бесперебойной круглогодичной работе по обслуживанию проекта «Арктик СПГ 2».

«Алексей Косыгин» – флагман нового поколения арктического транспортного флота. Появление в России этого уникального судна стало большим шагом вперед и укрепило первенство нашей страны в развитии судоходства в Арктике, особенно в сегодняшних непростых условиях. Значительный вклад в успешное выполнение этой задачи на каждом этапе строительства судна внесли специалисты «Совкомфлота».

Высокий ледовый класс Arc7, улучшенные ледовые обводы корпуса, современные технические решения, обеспечивающие безопасную работу в условиях низких температур, позволяют газовозу осуществлять круглогодичную навигацию по трассам Северного морского пути – акватории с наиболее тяжелыми ледовыми условиями. Дизайн газовоза «Алексей Косыгин» был разработан в продолжение серии судов «Кристоф де Маржери» с учетом уникального опыта их эксплуатации в сложных климатических условиях Арктики.

В качестве основного вида топлива газовоз использует экологически безопасный СПГ, минимизируя антропогенное воздействие на окружающую среду.

Судно эксплуатируется под государственным флагом Российской Федерации. Порт приписки – Санкт-Петербург. Экипаж состоит из 31 российского моряка.

 

 

