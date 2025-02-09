Первый заместитель главы Мурманска в рамках программы «Школа мэров» посетил муниципальные образования, особые экономические зоны, предприятия и организации Якутии

Первый заместитель главы города Мурманска Иван Лебедев принял участие в третьем очном образовательном модуле программы «Школа мэров», который состоялся в Республике Саха (Якутия).

Программа, разработанная по поручению Президента России Владимира Путина, реализуется Высшей школой государственного управления (ВШГУ) Президентской академии при поддержке администрации Президента РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

На этом этапе обучения участники программы рассмотрели ключевые вопросы стратегического развития муниципальных образований, их участия в реализации национальных проектов, а также вопросы разработки и реализации мастер-планов территорий. Особое внимание было уделено созданию и развитию промышленной инфраструктуры и креативной экономики.

«Мне было особенно интересно познакомиться с практиками и управленческими технологиями, применяемыми в Якутии, потому что этот регион, также как и Мурманская область, отличается суровыми климатическими условиями. Уверен, что участники «Школы мэров» будут использовать полученные знания для развития своих муниципалитетов», — отметил Иван Лебедев.

Участники программы посетили муниципальные образования, особые экономические зоны, предприятия и организации Якутии, где ознакомились с уникальным опытом реализации крупных инвестиционных проектов в условиях Крайнего Севера. Встречи с руководителями региональных органов и органов местного самоуправления города Якутска и других муниципальных образований позволили изучить лучшие практики работы предприятий ЖКХ, транспорта, организаций сферы образования, культуры, индустрии гостеприимства и инновационной инфраструктуры.

Одним из значимых событий модуля стала встреча участников программы с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым.

В качестве экспертов в программе приняли участие представители правительства РФ, Минвостокразвития России, государственной корпорации «ВЭБ.РФ», Дом.РФ, Восточного центра государственного планирования и других экспертных организаций.

В конце февраля четвёртый поток слушателей программы «Школа мэров» посетит Иркутскую область для продолжения обучения и изучения лучших практик региона.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29328&page=1