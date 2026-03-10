Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко удостоена государственной награды за добросовестную и многолетнюю службу

Открывая сегодня оперативное совещание, губернатор Андрей Чибис сообщил, что первый заместитель губернатора удостоена государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Награду вручил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Владиленович Кириенко. Это достойная, заслуженная награда. 7 лет Оксана Николаевна в нашей команде, а мы с ней вместе служим уже более 20 лет. Благодарю за большую и системную работу на благо Мурманской области», — сказал Андрей Чибис.

Руководство страны высоко оценило вклад Оксаны Демченко в решении общественно-полезных задач и социально-экономическое развитие Мурманской области.

В команде губернатора Оксана Демченко курирует приоритетные направления развития и достигает значимых результатов.

Благодаря выстроенной системе проектного управления под руководством Оксаны Демченко, Мурманская область вошла в число лидеров страны по уровню достижения показателей и результатов президентских национальных проектов с 2019 по 2024 годы, заняв первое место вместе с ещё 10 субъектами.

Как куратор закупочной деятельности, Оксана Демченко обеспечила высокое качество управленческих решений. По итогам 2025 года Мурманская область заняла первое место в рейтинге ФАС по конкуренции в сфере государственных закупок. Лидерство в этом рейтинге свидетельствует об открытости, добросовестности и эффективном использовании бюджетных средств.

Поддержка молодёжи — один из приоритетов, который также курирует Оксана Демченко. За последние пять лет финансирование молодёжной политики в регионе увеличилось в 15 раз. Сегодня в Мурманской области действует 44 меры поддержки для молодых людей, включая гранты и стипендии губернатора. Регион вошёл в топ-10 России по развитию молодежного предпринимательства и в топ-3 среди субъектов с населением менее 200 тысяч человек.

Кроме того, Оксана Демченко, как куратор внутренней политики, с 2023 года во взаимодействии с общественно-политическими институтами, общественными организациями и коллегами внесла существенный вклад в обеспечение социально-политической стабильности на территории Мурманской области, проведение на высоком уровне выборных мероприятий разных уровней, включая выборы президента Российской Федерации и губернатора Мурманской области в 2024 году.

Также Оксана Демченко была ответственной за разработку и запуск реализации стратегического плана развития Мурманской области «На Севере — жить!», который в настоящее время является визитной карточкой региона и уже известен всей России.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563511/#&gid=1&pid=1