Первый заместитель губернатора Оксана Демченко открыла форум «Возможности Севера»: сотни молодых северян узнали о карьерных возможностях в регионе

Сегодня первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко открыла второй региональный профориентационный форум «Возможности Севера», который призван помочь старшеклассникам в профессиональном самоопределении. Событие объединило больше трехсот ребят из разных муниципалитетов региона, ЗАТО и сельских поселений. Во время приветственной речи вице-губернатор отметила, что форум – это знаковое событие для нашего молодого региона, где каждый четвёртый житель – представитель молодёжи.

«Правительство Мурманской области и лично губернатор Андрей Чибис уделяют особое внимание поддержке молодёжи. Уже сегодня благодаря региональной субсидии в каждом муниципальном образовании созданы пространства «Движения Первых», а в этом году региональное представительство получит свой дом. Мы ежегодно направляем активистов и наставников Движения на всероссийские мероприятия, а в 2025 году выделили 5 миллионов рублей на поддержку ваших инициатив. Север нуждается в вашей энергии, идеях и талантах. Дерзайте, пробуйте, действуйте – а мы будем создавать для этого все условия! Желаю вам продуктивной работы, ярких впечатлений и уверенности в своих силах», — отметила Оксана Демченко.

Во время деловой программы в Кольском районном центре культуры школьники посетили интерактивные площадки от партнёров форума: службы кадрового сопровождения «Курс на Север», Мурманского арктического университета, Центра опережающей профессиональной подготовки, а также заслушали тематические выступления экспертов.

«Инициатива активистов «Движения Первых» из Оленегорска вновь доказала, что Север — это перспективы. Сам форум стал ярким финалом масштабного исследования, в котором 1900 школьников определили востребованные специальности и наметили свои траектории. Главный итог — сотни ребят увидели, что их успех возможен здесь, на Севере», — подчеркнул председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Мурманской области Никита Тихомиров.

В рамках мероприятия для учащихся 8–11-х классов провели экскурсионные туры на ведущие предприятия региона: Отделение Банка России по Мурманской области, АО «МОЭСК», Мурманский транспортный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель», ФГУП «Атомфлот», ГОУП «Мурманскводоканал», ОАО ТГК-1, филиал Кольский и Мурманский арктический университет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/