Первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко принял участие в семинаре-совещании Мурманской областной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ

На мероприятии он рассказал о перспективах социально-экономического развития региона, а также ответил на вопросы участников.

- Меня очень порадовало, что затрагивались самые острые, злободневные темы, - отметил депутат. – Мы поговорили о росте зарплат, о необходимости уходить от «уравниловки» в оплате труда, о том, как можно удержать молодёжь на Севере, о жилищном строительстве, о полярных надбавках. Практически все заданные вопросы так или иначе касались тех направлений социально-экономического развития, которые сейчас находятся в фокусе внимания региональных властей.

Как подчеркнул первый вице-спикер, это ещё раз доказывает, что профсоюзы очень чутко реагируют на веяния времени, а встречи с представителями профсоюзного движения крайне полезны как для изучения общественного мнения, так и для оперативного реагирования на те или иные проблемные ситуации.

- Сегодня особенное значение приобрело тесное взаимодействие и объединение усилий органов власти, общественных организаций, профессиональных союзов для решения задач и вызовов, которые стоят перед регионом и страной, - заключил первый заместитель председателя Думы Владимир Мищенко.

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