Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Чибис поздравили выпускников, окончивших с отличием Мурманский арктический университет

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис приняли участие в торжественной церемонии чествования выпускников Мурманского арктического университета, получивших диплом с отличием.

«С некоторыми из вас мы уже встречались 1 сентября. Это очень символично, потому что за этот год вы не просто ради галочки приходили на лекции, участвовали в семинарах, а старались и добивались той намеченной цели, которую вы сегодня успешно достигли. Важно, что те знания, которые вы получили, сейчас крайне востребованы в реальном секторе экономики, востребованы предприятиями промышленности, сервиса, образования. И эта потребность будет сохраняться долгие годы с учетом проектов, которые реализуются в Мурманской области, и национальных задач, которые успешно выполняются», – обратился к выпускникам Денис Мантуров.

Первый заместитель председателя правительства РФ, уроженец Мурманска, пожелал присутствующим в зале успехов в общем деле на благо страны и отметил особую важность помнить о своих корнях, преподавателях, родную альма-матер.

Напомним, Денис Мантуров возглавил наблюдательный совет Мурманского арктического университета в 2020 году. Первый заместитель председателя правительства РФ поддержал ряд ключевых для университета решений, в том числе создания единого вуза, подачи заявки на участие в программе «Приоритет 2030» и создания необходимой для морского признания инфраструктуры.

В свою очередь губернатор отметил большой личный вклад Дениса Мантурова в развитии Мурманского арктического университета и региона в целом.

«Красный диплом – это первый шаг к успеху и подтверждение вас, как активных, старательных людей. Мурманская область сейчас динамично развивается: запускаются новые проекты, создаётся новая инфраструктура, новые рабочие места, растет уровень зарплат. Это означает, что те знания и опыт, которые вы получили в университете и во время практик, точно будут востребованы. Главное – не лениться, биться за свою мечту, за достижение поставленных целей и вносить свой вклад в развитие нашей страны и, прежде всего, Мурманской области», – сказал губернатор Андрей Чибис.

На церемонии в Центре управления регионом более ста молодых специалистов инженерного, гуманитарного и педагогического профилей получили документы о высшем образовании, Благодарности губернатора Мурманской области и ректора Мурманского арктического университета за безупречную академическую успеваемость, активное участие в научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в мурманском кампусе МАУ в этом году выдали 477 дипломов о высшем образовании, 205 из них – с отличием. Всего из стен заполярного вуза в 2024 году вышло более 1500 выпускников, в том числе студенты, получившие среднее профессиональное образование.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/