Филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» информирует об отключении технических средств, осуществляющих эфирную трансляцию 1-го и 2-го мультиплексов в цифровом форматеМилитаризация норвежского севера не приведёт к повышению его безопасности, а будет иметь ровно противоположный эффект - М. Захарова, официального представителя МИД России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.07.24 10:00

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Андрей Чибис поздравили выпускников, окончивших с отличием Мурманский арктический университет

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и губернатор Мурманской области Андрей Чибис приняли участие в торжественной церемонии чествования выпускников Мурманского арктического университета, получивших диплом с отличием.

«С некоторыми из вас мы уже встречались 1 сентября. Это очень символично, потому что за этот год вы не просто ради галочки приходили на лекции, участвовали в семинарах, а старались и добивались той намеченной цели, которую вы сегодня успешно достигли. Важно, что те знания, которые вы получили, сейчас крайне востребованы в реальном секторе экономики, востребованы предприятиями промышленности, сервиса, образования. И эта потребность будет сохраняться долгие годы с учетом проектов, которые реализуются в Мурманской области, и национальных задач, которые успешно выполняются», – обратился к выпускникам Денис Мантуров.

Первый заместитель председателя правительства РФ, уроженец Мурманска, пожелал присутствующим в зале успехов в общем деле на благо страны и отметил особую важность помнить о своих корнях, преподавателях, родную альма-матер.

Напомним, Денис Мантуров возглавил наблюдательный совет Мурманского арктического университета в 2020 году. Первый заместитель председателя правительства РФ поддержал ряд ключевых для университета решений, в том числе создания единого вуза, подачи заявки на участие в программе «Приоритет 2030» и создания необходимой для морского признания инфраструктуры.

В свою очередь губернатор отметил большой личный вклад Дениса Мантурова в развитии Мурманского арктического университета и региона в целом.

«Красный диплом – это первый шаг к успеху и подтверждение вас, как активных, старательных людей. Мурманская область сейчас динамично развивается: запускаются новые проекты, создаётся новая инфраструктура, новые рабочие места, растет уровень зарплат. Это означает, что те знания и опыт, которые вы получили в университете и во время практик, точно будут востребованы. Главное – не лениться, биться за свою мечту, за достижение поставленных целей и вносить свой вклад в развитие нашей страны и, прежде всего, Мурманской области», – сказал губернатор Андрей Чибис.

На церемонии в Центре управления регионом более ста молодых специалистов инженерного, гуманитарного и педагогического профилей получили документы о высшем образовании, Благодарности губернатора Мурманской области и ректора Мурманского арктического университета за безупречную академическую успеваемость, активное участие в научной, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, в мурманском кампусе МАУ в этом году выдали 477 дипломов о высшем образовании, 205 из них – с отличием. Всего из стен заполярного вуза в 2024 году вышло более 1500 выпускников, в том числе студенты, получившие среднее профессиональное образование.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Кто нужен работодателям в 2024 году: опытные мидлы или массовые джуны?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Давид Осипович
21.07.24 12:32
Теперь понятно почему Мурманск БЫВШАЯ рыбная столица, ведь теперь есть ДОННЫЕ ПОРОДЫ РЫБ...
Комментарий к новости:Судно проекта 03095 «Валентин Мантуров» прибыло в порт Мурманск для подготовки к промыслу
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Комментарий к новости:Численность населения Мурманской области на 1 мая 2024 года уменьшилась на 1,1 тысячи северян
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Комментарий к новости:Север - это судьба: что заставило Оксану Демченко, первого заместителя губернатора Мурманской области, сменить московскую прописку на мурманскую
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек и что делать, если работодатель не обеспечивает комфорт на работе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире23:55Юбилейный концерт «Крематория». 40 лет (16+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30«Призраки острова Матуа.». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: годовая инфляция в Мурманской области в июне 2024 года снизилась до 9,71% после 10,03% в мае-PRO Валюту (16+)Команда Мурманской области – бронзовый призёр третьего этапа Кубка России по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба»-PRO Энергетику (18+)Крупнейшая гидроэлектростанция России перенимает опыт у кольских атомщиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 июля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил закон о совершенствовании льгот для предпринимателей на Дальнем Востоке и в Арктике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика