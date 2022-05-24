27 мая первый заместитель прокурора Мурманской области Андрей Каширников проведёт приём граждан по вопросам соблюдения законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Личный приём будет осуществляться с 15.00 до 17.00 в помещении прокуратуры Октябрьского административного округа г. Мурманска, расположенной по адресу: г. Мурманск, ул. Октябрьская, 1/1.

Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительная запись на личный прием осуществляется в прокуратуре Октябрьского округа г. Мурманска по телефонам: 8 (8152) 45-48-30; 45-43-02, а также путём личного обращения в прокуратуру округа.