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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 13:15

Первый заместитель прокурора Мурманской области Андрей Каширников проведёт приём граждан по вопросам соблюдения законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства

27 мая первый заместитель прокурора Мурманской области Андрей Каширников проведёт приём граждан по вопросам соблюдения законодательства на досудебной стадии уголовного судопроизводства.

Личный приём будет осуществляться с 15.00 до 17.00 в помещении прокуратуры Октябрьского административного округа г. Мурманска, расположенной по адресу: г. Мурманск, ул. Октябрьская, 1/1.

Гражданам, обратившимся на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу имеющихся сведений о нарушениях законов, прав и свобод граждан.

Предварительная запись на личный прием осуществляется в прокуратуре Октябрьского округа г. Мурманска по телефонам: 8 (8152) 45-48-30; 45-43-02, а также путём личного обращения в прокуратуру округа.

 

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