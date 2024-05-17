Первый заместитель прокурора Мурманской области проведёт личный приём граждан, эвакуированных с территорий Украины

23 мая первый заместитель прокурора Мурманской области Андрей Каширников проведёт личный приём граждан, эвакуированных с территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

Личный приём граждан состоится в период с 16.00 до 17.30 в помещениях пунктов временного размещения, расположенных по адресам: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 46/4 и ул. Нахимова, 7а.

Гражданам, изъявившим желание обратиться на личный приём, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также рекомендуется подготовить письменное обращение по существу возникших вопросов.

Предварительная запись на личный приём осуществляется по телефонам 41-03-78 (доп.0009), 41-03-78 (доп.0003), а также путём личного обращения в прокуратуру Ленинского административного округа г. Мурманска по адресу: г. Мурманск, пр. Ивана Халатина, 5.

Фото: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_51/mass-media/news?item=89981464



